Non siamo abituati a pensare al gatto come un animale selvatico. Eppure la sua natura di felino lo rende perfetto per gli ambienti esterni e la natura. Cacciare, rincorrere, arrampicarsi e dormire in luoghi tranquilli sono i suoi sport preferiti. Tuttavia molti sono i padroni che vivono in appartamento e scelgono di adottare un cucciolo di gatto. Grazie alle lettiere, ai tiragraffi, magari a un piccolo terrazzino, i gatti possono vivere felici anche dentro casa.

È bene specificare che non tutte le razze sono amanti della vita d’appartamento. È anche vero che non esistono gatti che non amino giocare e cacciare al sole. Sicuramente ne esistono alcune più amanti della vicinanza umana e della sicurezza degli ambienti di casa. Ecco, dunque, le 4 razze di gatto ideali per la vita d’appartamento dal carattere docile e tranquillo. Da sottolineare che, in ogni caso, chi sceglie di prendere con sé un gatto dovrà adattare la sua casa alle sue esigenze. Ciò anche per non rischiare di vedere distrutti mobili, soprammobili e piante.

4 razze di gatto ideali per la vita d’appartamento dal carattere docile e tranquillo

La prima razza di cui parliamo è il Ragdoll. La traduzione del suo nome significa bambola di pezza. Ed effettivamente una delle caratteristiche principali di questo gatto è che si lascia sollevare da terra come un pupazzo. Questa razza è di carattere docile, molto affettuoso e socievole. Non a caso i ragdolll si affezionano molto al padrone, sono amanti del gioco e accolgono piacevolmente altri animali e persone. Inoltre questa razza è molto adatta alle famiglie con bambini.

Il secondo micio è tutt’altro che tranquillo. Il Siamese è conosciuto per il suo carattere vivace, curioso e brillante. In ogni caso, proprio la sua intelligenza lo fa adattare a molte circostanze e quindi anche alla vita casalinga. Poiché ha un pelo che non richiede molte cure, dà meno problemi di pulizia per la casa.

Il Persiano è da sempre il rappresentante perfetto del gatto di casa. Docile e sornione, si affeziona con grande facilità all’umano anche perché ha bisogno delle sue cure. Solitamente sceglie una persona come padrone esclusivo. Rispetto alle altre razze feline, il persiano non manifesta spesso il desiderio di esplorare e uscire di casa. L’unico problema potrebbe essere il suo lungo pelo predisposto a nodi e a caduta.

L’ultima razza felina viene chiamata anche “cane-gatto” ed è il certosino. Questo micio è estremamente affettuoso, adatto alla vita in famiglia anche in presenza di bambini. Inoltre è talmente socievole da convivere tranquillamente con altri animali. Il certosino mostra una fedeltà reverenziale nei confronti del padrone. È anche un grande esploratore e amante del gioco in compagnia.

