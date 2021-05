Come creare in casa un angolo di lavoro o studio ovunque senza togliere niente al design della casa. Oggi, consigliamo 4 proposte originali per la scelta della scrivania anche se non si hanno grossi spazi in casa per lavorare o studiare. La possibilità di organizzare la propria postazione di studio e lavoro in casa, con la pandemia, è diventata una vera esigenza. Ma vediamo come risolvere il problema.

4 proposte originali per la scelta della scrivania anche se non si hanno grossi spazi in casa per lavorare o studiare

Le aziende hanno creato numerose proposte che permettono di realizzare un ambiente lavoro nella camera da letto, nella zona giorno, o anche nel corridoio o ingresso. Per lavorare o studiare, è fondamentale creare uno spazio silenzioso, tranquillo e luminoso. In riferimento alla luce se non si riesce con quella naturale si può optare per una corretta illuminazione artificiale.

Oltre alla scrivania per dare un tocco personale all’ambiente lavoro, si può pensare ad una tappezzeria diversa e vivace sulla parete dedicata. Oppure ad un tappeto che renderà più confortevole l’ambiente lavoro. Infine, preferire la presenza di una pianta da posizionare sulla scrivania o nell’ angolo dedicato che purifichi l’aria, ad esempio la Sansevieria.

Ecco alcune idee per rendere la propria abitazione più confortevole

Le scrivanie trasformabili sono ideali per creare i propri spazi. Possono essere integrate in camerette. Oppure, celarle in armadiature per conformarsi all’ambiente di casa, con ante scorrevoli che permettono di chiudere le ante dopo l’utilizzo. Questo sistema è ottimo da utilizzare ad esempio in ambiente cucina.

Console che si trasformano in tavolo. Ideali in ingressi o corridoi, basterà ribaltare le gambe che sostengono la console e in pochi secondi si ottiene una scrivania o un tavolo.

Letto con scrivania, molto utilizzato nelle camerette o nei soggiorni, per chi ha poco spazio. Un sistema ribaltabile che permette di trasformare il letto singolo in una scrivania per studio e lavoro.

Infine, la scrivania da parete a ribalta. È adatta in tutti gli ambienti della casa, si trasforma velocemente in una postazione studio e lavoro. Inoltre, è adatta al supporto di tutti i computer portatili o tablet.