Chi possiede un cane sa bene quanto sia importante prendersene cura. Come tutti gli animali domestici, richiede delle attenzioni che non possiamo ignorare. Gli impegni di giornata però non ci premettono di occuparci costantemente del nostro amico a quattro zampe. E a volte vorremmo avere un po’ di tempo anche per noi.

Fortunatamente esistono sul mercato dei gadget molto intelligenti che ci permetteranno di risparmiare tempo e far comunque felice Fido. Ecco 4 pratici e utili accessori e prodotti per il cane che non tutti conoscono e che faciliteranno la vita ai padroni.

Lo spray amaro alle mele

Alcuni cani sono molto vivaci, soprattutto quando ancora cuccioli. A molti sarà capitato di vederli mordere qua e là porte, divani, scarpe o altri oggetti e parti della casa. Per indurli a smettere basterà applicare un po’ di questo prodotto sulle parti prese di mira dal cane. Il sapore amarognolo dello spray dovrebbe demotivare l’animale dal rosicchiare le cose di casa.

La ciotola con gel refrigerante

Come noi, anche i cani soffrono il caldo e durante l’estate hanno bisogno di avere sempre dell’acqua a disposizione. Meglio perciò fargliela trovare fresca all’occorrenza. Questa ciotola tecnologica è imbottita con palline di gel refrigerante. Basta mettere l’inserto o direttamente tutto il contenitore per un po’ in frigo, versare l’acqua e servirla al nostro animale. La temperatura rimarrà fresca a lungo.

Il collare hi-tech

Quando portiamo il cane a spasso può capitare che mentre lo lasciamo libero un secondo ci sfugga di vista. Per questo ci sono degli appositi collari con gps, che ci permettono di tenerlo sempre sott’occhio. Basta scaricare sullo smartphone l’apposita app che collegata al guinzaglio ci informerà sui suoi spostamenti. I collari più completi sono dotati anche di activity tracker per monitorare le condizioni del cane durante l’attività fisica.

Il cubo con telecamera incorporata

Questo gadget tecnologico è perfetto quando ci si vuole rilassare leggendo un buon libro o guardando la tv ma tenendo sempre sotto controllo il nostro animale. Grazie a telecamera e microfono integrati, questo piccolo accessorio ci permetterà di monitorare ed interagire con Fido quando siamo fuori di casa o in stanze separate. È sufficiente scaricare l’app dedicata. Così sapremo sempre cosa sta combinando e dove si trova.

