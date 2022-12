4 piatti invernali da provare subito che con pochi ingredienti conquistano il palato di tutti

Non solo i soliti piatti della tradizione, con pochi ingredienti possono nascere ricette buonissime e anche economiche. Ecco qualche idee da copiare anche per il menù delle feste per stupire perfino gli ospiti più esigenti.

Forse non c’è niente di più buono di un bel piatto di pasta cremoso e saporito. È difficile rinunciare ad un primo piatto per noi italiani, sia che si tratti del pranzo o della cena. Ma spesso ci rifugiamo sempre nelle classiche ricette della tradizione invece di provare nuovi abbinamenti. Soprattutto in inverno, anche per mangiare anche piatti che aiutino a riscaldarci. Alcuni di questi piatti invernali ci stupiranno per il loro gusto appetitoso e intrigante.

4 piatti invernali da provare subito perfetti anche per il menù di Natale

Partiamo subito con un bel risotto, piatto d’eccellenza per i mesi più gelidi come quelli invernali. Proviamolo con la zucca e la salsiccia, ma aggiungiamo anche un pizzico di taleggio per aumentare la cremosità. La zucca cuociamola prima in forno, poi ripassiamola in padella con la cipolla e la salsiccia. Tostiamo e poi sfumiamo il riso con il vino, cuociamo con il brodo e per finire un po’ di taleggio.

Altrimenti possiamo cucinare degli gnocchi, una delle paste fresche più veloci e pratiche da preparare. Ma non quelli classici, proviamoli con le ortiche, erbetta spontanea molto versatile. Scottiamo le ortiche in padella, frulliamole e poi aggiungiamole alla farina e alle patate lesse. Realizziamo gli gnocchi e accompagniamoli ad un condimento come burro e salvia, con un po’ di pancetta croccante. Oppure per chi non ha voglia di cimentarsi in preparazioni un po’ più complicate, ecco un’idea. Una rivisitazione al forno della classica carbonara, un piatto sicuramente molto consistente e adatto alla stagione. Basterà mettere un formaggio come lo stracchino per riprodurre la cremosità della vera carbonara anche al forno.

Non la solita pasta al forno ma un’esplosione di gusto

La pasta al forno è un piatto evergreen che non delude mai se cucinata alla perfezione. Se si capisce bene quando utilizzare la modalità ventilata e quando la statica, ottenere la crosticina croccante è assicurato. Ma proviamo una versione più delicata e appetitosa con ingredienti particolari che lascerà tutti a bocca aperta.

Realizziamo una lasagna bianca con salmone e coste o bietola, perfetta anche per le feste. Invece di utilizzare il salmone affumicato optiamo per quello fresco, dal sapore meno pungente.

Prima laviamo e puliamo le coste, strizziamole e tritiamole grossolanamente. Puliamo il salmone e tagliamolo a cubetti piuttosto piccoli, così cuocerà in fretta. In una padella con olio EVO facciamo appassire uno spicchio d’aglio e poi aggiungiamo le coste. Saltiamole un paio di minuti e poi mettiamo anche il salmone, e poi sale e pepe a piacere. Lasciamo raffreddare leggermente poi in una ciotola uniamo la besciamella e un po’ di noce moscata. Componiamo gli strati nella teglia, aggiungendo anche delle mandorle tritare per dare croccantezza. Una spolverata di formaggio grattugiato e inforniamo a 180° per 20 minuti, e poi altri 5 in modalità grill.

Questi sono solo alcune idee da copiare, libero sfogo alla creatività. Questi 4 piatti invernali da provare subito ci faranno fare un figurone con gli ospiti, senza dubbio.