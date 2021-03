In un nostro precedente articolo abbiamo parlato dell’importanza di alcune piante per via dei loro poteri rilassanti che aiutano a dormire meglio. Oltre a quelle già citate esistono altre 4 piante da mettere in camera da letto per conciliare il sonno che possiedono proprietà simili.

Fra queste c’è il Clorofito la cosiddetta pianta ragno conosciuta anche come Falangio/Nastrino. È un ottimo detergente dell’aria perché ha la capacità di rimuovere il 90% della formaldeide chimica cancerogena e potenzialmente nociva.

Questa sostanza è solitamente presente negli stucchi e riempitivi e negli adesivi della casa. Può essere molto utile avere questa tipologia di pianta in appartamento perché, oltre a detergere l’aria e a sostenere i livelli di ossigeno, copre odori e fumi.

L’Aloe Vera come la Lingua della Suocera

L’Aloe Vera, è anch’essa una pianta che rientra nella categoria delle piante che agevolano il sonno. È considerata una delle migliori piante per purificare l’aria e funziona in modo molto simile alla Lingua di Suocera.

Il motivo è che sprigiona ossigeno durante la notte permettendo un sonno riposante. Inoltre, è una pianta molto semplice da coltivare e mantenere poichè non è necessario annaffiarla frequentemente.

Questo è il motivo per cui è definita anche la pianta dell’immortalità. Inoltre, ha la capacità di riprodursi facilmente per cui avendone una si potranno avere tante Aloe Vere per casa.

L’Edera Comune elimina la muffa facilitando la respirazione notturna

L’Edera Comune è anch’essa tra le piante che permettono un sonno riposante, semplice da coltivare non è necessaria una grande esposizione alla luce del sole. Alcuni studi hanno dimostrato come possa migliorare anche i sintomi di asma e di allergia.

L’Istituto americano per le Allergie l’Asma e l’Immunologia in un esperimento condotto nel 2005, ha dimostrato come questa pianta rimuova il 78% delle muffe trasportate dall’aria.

Poiché la muffa incide sulla nostra respirazione la sua presenza in camera da letto permette di avere un sonno sicuramente più riposante. Attenzione però a tenerla lontana dai bambini e dagli animali domestici per via della sua tossicità.

4 piante da mettere in camera da letto per conciliare il sonno: la Valeriana

Infine, tra le 4 piante da mettere in camera da letto per conciliare il sonno, troviamo anche la Valeriana. La radice di questa pianta dai fiori rosa e bianchi, veniva prescritta nell’antichità come infuso per il tè o la tintura per l’insonnia.

Oggi alcune ricerche hanno confermato che basta inalare il suo profumo per aiutare a prendere sonno assicurando una migliore qualità del riposo. Poiché richiede almeno 6 ore al giorno di sole diretto, sarà sufficiente tenerla accanto alla finestra della camera da letto.