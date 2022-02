Non sempre abbiamo il tempo di preparare grandi piatti e molto spesso il tempo non è dalla nostra parte.

Per questo motivo i cibi pronti e precotti sono un salva cena che ci aiuta a servire un piatto veloce. Non è detto, tuttavia, che siano particolarmente gustosi, almeno non quanto quelli realizzati da noi.

D’inverno, per avere qualcosa di caldo nello stomaco, i minestroni surgelati rappresentano un’alternativa a preparazioni più lunghe e complesse, senza dover ricorrere a fast food o a pizze d’asporto. Tuttavia, il sapore non è quasi mai come quello fatto in casa e lo mangiamo solo se siamo costretti, perché manca la sapidità o non è abbastanza stuzzicante.

4 modi per insaporire il minestrone surgelato o senza sale per trasformarlo in un gustoso piatto gourmet

Eppure, non dovremmo abbatterci e rinunciare ai sapori, perché potremo arricchirlo aggiungendo qualche alimento più sofisticato, che possa renderlo completamente diverso. Quindi, dovremo scatenare la fantasia e recuperare tra i cibi in frigorifero o in dispensa qualcosa da abbinare.

Il trucco più semplice, senza ricorrere a particolari trasformazioni è sfumare il minestrone con del vino bianco, che possa donare carattere.

Aggiungiamo in cottura dell’erba cipollina fresca, salvia, rosmarino per dare freschezza e, solo dopo aver impiattato, mettiamo una pallina di crescenza sopra il minestrone.

Un’altra variante ricca da realizzare prevede l’aggiunta di uova in camicia e aneto mentre facciamo bollire le verdure. Alla fine dovremo servire con dei quadrati di polenta, precedentemente saltate, per renderli croccanti. Un modo intelligente per recuperare quella del giorno prima.

Se siamo alla ricerca di qualcosa di gourmet e prelibato, magari se abbiamo ospiti e non vogliamo fare figuracce, allora la ricetta perfetta è a base di gamberoni e panna acida.

Dopo aver fatto sobbollire il minestrone, frulliamo fino ad ottenere una crema vellutata e aggiustiamo di sale. A parte, saltiamo in padella i gamberoni sgusciati con del succo d’arancia, olio e maggiorana.

Adagiamoli, appena pronti, sulla crema di verdura con una noce di panna acida.

Con castagne e pancetta

L’ultimo dei 4 modi per insaporire il minestrone surgelato è arricchire la ricetta con altri ortaggi di stagione, come verza, porro, zucca, sedano, aglio e castagne. Lasciamo che cuociano insieme alle altre verdure, aggiungendo un rametto di rosmarino e 2 foglie di alloro.

In una padella antiaderente, prepariamo dei piccoli pezzetti di pancetta, aglio e spezie a piacere, per renderli croccanti al punto giusto.

Infine, uniamoli al minestrone, che potremo lasciare in pezzi o frullare.

Accompagnamo con del pane di farro abbrustolito e lasceremo tutti a bocca aperta.

