Quando un dolce viene preparato in casa non sempre ha l’aspetto che ci si augurava, uscito dal forno. Un dolce per essere riuscito deve essere buono e questo è ovvio, ma ciò non toglie che anche l’occhio voglia la sua parte.

Il decoro è, infatti, una vera e propria arte, ma non serve essere degli esperti pasticceri per fare delle creazioni a effetto.

Basta qualche piccolo trucchetto per rendere le nostre torte belle e d’impatto.

Ecco qui 4 modi per decorare le torte e renderle ancora più appetibili.

Una spolverata di zucchero a velo

Questo è senza dubbio il modo di decorare più inflazionato e pratico. Occorre solo uno stencil, della forma che più si desidera ottenere e dello zucchero a velo.

Adagiare sulla superfice della torta lo stencil e spolverare sopra lo zucchero a velo.

Una volta rimosso lo stencil, la forma desiderata sarà apparsa sulla vostra torta.

Disegni con cioccolato fuso

Come prima cosa si procede a sciogliere il cioccolato e una volta sciolto si inserisce dentro a una sac a pochè. Ora si può decidere di procedere in due modi; o si disegna direttamente sulla torta o si disegna sulla carta forno aspettando che le decorazioni si solidifichino.

Se si è scelto si far raffreddare e decorazioni, una volta raffreddate, si procede all’applicazione sulla torta.

Ciuffi di panna montata

Tra i 4 modi per decorare le torte e renderle ancora più appetibili non poteva mancare un grande classico; la panna montata.

Montare la panna fresca e inserirla in una sac a pochè.

Tenere la sac a pochè in posizione verticale, esercitare una piccola pressione e far fuoriuscire dei piccoli ciuffetti di panna.

Continuare un ciuffetto dopo l’altro fino a quando non sarà coperta tutta la superficie della torta.

“Colorare” con i frutti di bosco

Un altro metodo facile, veloce ed efficace per decorare le torte è quello di utilizzare i frutti di bosco.

I loro colori vivi renderanno i dolci oltre che buonissimi anche bellissimi da vedere.

Prendere lamponi, more e fragole, lavarli e disporli, alternandoli sulla superficie della torta, fino a ricoprirla tutta.