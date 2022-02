Il pesce è un alimento sano e prelibato che arricchisce di gusto le tavole di milioni di persone. Che sia per le feste o per dare un tocco di classe a una cenetta romantica, il salmone è tra le scelte più azzeccate. La sua carne tenera e saporita è una goduria sotto i denti e in più possiamo cucinarlo in tanti modi alternativi.

Chi ne ama in particolare la versione affumicata, potrebbe chiedersi come prepararlo per far risaltare al meglio il suo sapore. Per mettere fine ai dubbi in cucina, abbiamo deciso di presentare 4 modi facili e sfiziosi per condire questo alimento e deliziare il palato.

Occhio alla spesa

Quando facciamo spesa dobbiamo saperci orientare tra i vari prodotti a disposizione della clientela. Il discorso vale per ogni tipo di alimento, salmone incluso. Un pesce di qualità si riconosce innanzitutto dall’etichetta. Più informazioni vi sono, più possiamo considerare serio il venditore. Innanzitutto, leggiamo bene la provenienza e il luogo della lavorazione, per capirne l’origine.

Controlliamo che si riportino anche i metodi usati per salagione e affumicatura, per esempio la salamoia. Inoltre, anche se dovremmo saperlo a priori, non scordiamoci di dare un’occhiata alla scadenza. Un salmone di qualità dovrebbe poi presentare una colorazione uniforme. I pezzi di maggior pregio sono il trancio lungo e la fetta.

4 modi facili e sfiziosi per condire in un baleno il salmone affumicato anche senza il limone

Salmone e limone si possono considerare un’abbinata vincente, ma si potrebbero voler provare anche delle gustose alternative per condire il piatto. Per esempio, possiamo abbinare qualche arancia. Basterà tagliare il pesce a cubetti e cuocerlo rapidamente in padella. Dovremo poi servirlo in una biella con olive, un finocchio a fette e qualche spicchio del frutto.

In alternativa, possiamo creare un delizioso carpaccio con la rucola. Tagliamo a fette il salmone, poi lo adagiamo in un piatto condito con del succo di limone. In una ciotolina mescoliamo dei pomodorini a fette con la rucola tritata e un goccio di olio evo. Per finire saliamo leggermente il condimento e lo versiamo sul nostro salmone.

Se amiamo i formaggi, si consiglia di provare questo pesce con la ricotta. Mettiamo in una ciotola il formaggio, lo mescoliamo con il pesce a fette e condiamo tutto con sale e pepe. Dopodiché distribuiamo in un piatto qualche altra fetta di salmone e dei cucchiai di composto. Infine, avvolgiamo il pesce con dell’erba cipollina e insaporiamolo con un filo di olio di oliva. Lasciamo in frigo a compattare prima di servire.

Come ultima proposta, ecco delle gustosissime crocchette di verdure. Impastiamo qualche patata bianca lessata e delle fette di salmone con sale, pepe e un pugno di farina. Modelliamo la pasta per formare dei dischetti e friggiamo tutto in padella!