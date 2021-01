Il 2021 non si apre sotto buoni auspici per una parte della popolazione. Infatti 4 milioni di italiani devono chiedere aiuto per mangiare. Coldiretti ha fatto una stima in base all’ultimo rapporto sugli aiuti alimentari: purtroppo il numero è raddoppiato rispetto ad un anno fa.

Italiani in crisi

Un numero crescente di persone non ha neanche i soldi per poter mettere il piatto a tavola ed è obbligato a ricorrere alla mensa dei poveri. Perciò sono cresciute presso i comuni d’Italia anche le domande per il pacco alimentare oppure per il bonus spesa. La situazione è catastrofica sotto tutti gli aspetti.

L’attuazione del piano degli aiuti alimentari distribuiti con il fondo agli indigenti (Fead) non basta più. La crescita di famiglie in difficoltà economica è esponenziale. Le categorie più deboli sono i bambini di età inferiore a 15 anni e gli anziani. I senza fissa dimora, oggi, rappresentano una piccola parte.

Chi è in difficoltà

Il dramma vero si sta consumando tra le famiglie italiane. Purtroppo piccoli commercianti, artigiani, professionisti hanno dovuto registrare la chiusura delle proprie attività. Inoltre a questi si aggiungono quanti lavorano alle dirette dipendenze oppure fanno parte dell’indotto, senza dimenticare le persone impiegate nel sommerso.

Queste ultime hanno veramente l’acqua alla gola perché non hanno potuto beneficiare di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno neanche risparmi accantonati. Si sta parlando di persone e famiglie che prima d’ora non avevano mai sperimentato condizioni di vita così problematiche.

Non basta più la solidarietà

La situazione italiana è drammatica. A peggiorare le cose anche il fatto che il crescente impegno in gare di solidarietà di singoli, famiglie, aziende pubbliche e private, enti ed associazioni ormai non basta per aiutare chi ha più bisogno.

I nuovi invisibili hanno registrato un repentino peggioramento della propria condizione economica. A Natale e Capodanno si è consumato il vero dramma e la presa di coscienza che 4 milioni di italiani devono chiedere aiuto per mangiare a causa di una crisi economica senza precedenti.