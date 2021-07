Tenere tutti gli accessori da mare in ordine, puliti, è importante se vogliamo che durino a lungo. I costumi da bagno devono essere accuratamente lavati, con determinati passaggi, ma anche telo mare e asciugamani sporchi di sabbia, necessitano di pulizie adeguate. Sporcizia, polvere, salsedine possono rovinare ogni cosa, quindi ogni volta che torniamo a casa ripuliamo accuratamente. Per non danneggiare gli strumenti per andare sottacqua e i vari giocattoli in plastica, è meglio seguire alcuni accorgimenti. È sconsigliata l’esposizione diretta al sole di maschere o pinne, è invece indicato togliere sempre il sale in eccesso con dell’acqua dolce.

Ecco 4 metodi veloci per pulire maschere, occhialini e pinne ed averli come nuovi, senza doverli acquistare ogni anno.

Dentifricio

Quando dobbiamo pulire per la prima volta una maschera o gli occhialini, per non fare appannare e lucidare le lenti, è consigliato il dentifricio. Spalmarlo su tutta la superficie in entrami i lati e lasciare asciugare. Con un panno umido eliminare poi tutte le tracce. Per gli angoli si può anche utilizzare un vecchio spazzolino.

Sapone

Pinne, occhialini e maschera, per pulirli a dovere, si dovranno mettere in una bacinella piena d’acqua dolce e un po’ di sapone o shampoo delicato. Cambiare più volte l’acqua per risciacquare, aggiungendo qualche goccia di aceto. Quando saranno asciutti si potranno conservare nelle confezioni di plastica.

Borotalco e bicarbonato

Il borotalco è inserito nelle buste di plastica di pinne e maschere per evitare la gomma possa diventare dura e spaccarsi. Ma può essere anche utile per profumare alcuni tipi di infradito, che hanno un cattivo odore. Anche il bicarbonato è impiegato per profumare scarpe aperte e non solo. Spesso, aggiunto in una bacinella piena d’acqua, serve per pulire le maschere da sub in maniera approfondita. I più esperti, potranno anche provare a smontare i pezzi, per avere un risultato perfetto.

Questi sono i 4 metodi veloci per pulire maschere, occhialini e pinne ed averli come nuovi.