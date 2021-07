La ruggine è un fenomeno piuttosto comune che può presentarsi sotto varie forme. All’interno delle nostre case viene spesso provocata dalla continua esposizione degli oggetti in metallo all’acqua o all’umidità.

Questa poi, non solo rovina i metalli e i tessuti ma può anche provocare reazioni allergiche. Ecco perché saper prevenirne la formazione e saper eliminarla è sempre molto importante. Vediamo allora assieme i 4 metodi naturali perfetti per liberarci della ruggine senza dover spendere un soldo.

Prevenire la comparsa della ruggine

Prevenire la comparsa della ruggine in realtà non è molto difficile, bisognerà seguire solo qualche semplice accorgimento. In linea generale potremo sempre usare tre comuni oggetti per prevenirne la formazione: potremo infatti utilizzare un gessetto, o una tavoletta termicida, oppure del gel di silice in modo da eliminare l’umidità è così scongiurare questo problema.

4 metodi naturali perfetti per liberarci della ruggine senza dover spendere un soldo

Mentre invece per liberarci della ruggine, una volta già formata, potremmo provare con l’aceto di mele: grazie ai suoi acidi che agiscono in modo davvero efficace sulla ruggine, possiamo allora utilizzare questo prodotto completamente innocuo senza alcuna paura. Basterà lasciare l’oggetto che si vuole pulire in ammollo per tutta la notte e in seguito strofinare con una spazzola o una spugnetta abrasiva.

Allo stesso modo potremo anche usare una patata cruda: l’acido ossalico presente nella patata è un agente perfetto per eliminare la ruggine da oggetti e tessuti. Una volta pelata la patata allora dovremo strofinarla nella zona da trattare. Sia che si tratti della superficie di un oggetto oppure sulla macchia di un tessuto: i risultati saranno strabilianti.

Anche i fogli di alluminio sono utili per rimuovere la ruggine da ferro e acciaio: basterà strofinare gli oggetti con un po’ di carta d’alluminio, precedentemente bagnata, per vedere la ruggine andare via.

Oppure ancora potremmo usare la melassa, cioè un estratto dalla canna da zucchero generalmente usato come addolcente. Dovremo allora sciogliere 85 grammi di melassa in due litri d’acqua e lasciare ammollo l’oggetto per tutta la notte. La mattina dopo basterà sciacquarlo per vedere gli aspetti desiderati.

