Borse e occhiaie sono spesso un cruccio di molti. Possono comparire a qualsiasi età e, con l’invecchiamento cutaneo, solitamente, si intensificano. L’origine dipende da vari fattori tanto genetici quanto legati allo stile di vita. Non bisogna, però, disperare perché la natura ci offre delle soluzioni facili ed efficaci.

Vediamo quindi 4 metodi naturali per far sparire borse e occhiaie in un batter d’occhio.

Decotto di camomilla

Il primo metodo che vogliamo suggerire è il decotto di camomilla. Questi fiori, infatti, hanno un’eccellente effetto lenitivo sulla pelle.

Per la preparazione del decotto versare in un pentolino i fiori di camomilla e lasciare bollire per cinque minuti. Quando il decotto sarà tiepido, imbeviamo dei batuffoli di cotone. Adagiamoli, quindi, sugli occhi lasciandoli in posa per quindici minuti. Ripetere questa operazione per tre volte.

Al termine dell’operazione la pelle risulterà più luminosa e le borse e occhiaie saranno sensibilmente ridotte.

Succo di pomodoro

Un altro eccellente rimedio naturale contro i fastidiosi inestetismi degli occhi è il succo di pomodoro. Questo frutto è ricco di vitamine A e C, alleate indispensabili nella battaglia contro l’invecchiamento cutaneo. Bagnare, quindi, delle garze nel succo di pomodoro. Dopodiché effettuare degli impacchi sugli occhi.

Aloe vera

Un’altra pianta che ci viene in soccorso per contrastare le borse e le occhiaie è l’aloe vera. Questa ha innumerevoli proprietà fra cui la capacità di distendere la pelle.

Se si possiede la pianta basterà, quindi, tirare fuori il gel dalle foglie e massaggiarlo delicatamente sulla parte da trattare. Lasciare agire per venti minuti.

In alternativa si potrà utilizzare, nella medesima maniera, un gel di aloe puro facilmente reperibile in commercio. In quest’ultimo caso suggeriamo di adoperarlo freddo, avendolo tenuto una decina di minuti in frigorifero per aumentare i benefici del trattamento.

Cucchiai freezer

L’ultimo metodo che suggeriamo, quando si è stretti con i tempi, è quello di utilizzare due cucchiai, tenuti in freezer per una mezz’oretta, e appoggiati sugli occhi per un quarto d’ora. L’effetto del metallo refrigerato mitigherà velocemente le borse e le occhiaie. Purtroppo, quest’ultimo metodo è più veloce ma meno duraturo.

Abbiamo cercato, dunque, di dare indicazioni utili svelando 4 metodi naturali per far sparire borse e occhiaie in un batter d’occhio.