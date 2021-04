Sarà capitato un sacco di volte di avere le scarpe in giro per casa oppure avere un ripostiglio pieno zeppo che può diventare un magazzino per le nostre scarpe. O peggio cioè di non avere lo spazio ideale per comprare e montare una scarpiera che sia anche in pendant con l’arredamento.

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa sveleremo 4 incredibili modi che pochi conoscono per realizzare delle scarpiere bellissime a costo zero riciclando oggetti di casa. Vediamo com’è possibile creare una scarpiera fai da te utilizzando materiali di riciclo.

In questo modo non si dovranno spendere dei soldi ma basterà avere delle cassette di legno, un pallet, delle mensole e una vecchia libreria.

Il pallet e le mensole

Cominciando con il pallet, bisogna dire che è un oggetto comunemente usato per creare degli elementi per l’arredo della casa. Ma cosa serve per fare una scarpiera? Semplicemente basterà fissare al muro il pallet, appoggiarvici sopra, negli spazi utili, le nostre scarpe ed ecco una scarpiera pronta all’uso.

È una soluzione semplice, veloce e anche divertente per sistemare le proprie scarpe e al contempo arredare la casa. Passando alle mensole, anche in questo caso è molto semplice realizzare delle scarpiere.

Infatti, sarà sufficiente fissare le mensole alle pareti di casa e usare come piano d’appoggio per le nostre scarpe. A seconda del tipo di mensole possono essere in tema con le nostre scarpe.

Ad esempio, il legno grezzo è perfetto per lo stile rustico mentre il laccato è ottimo per il moderno. Il tutto dipenderà dal tipo di materiale.

Le cassette di legno e una vecchia libreria

Se si hanno delle cassette in legno che non si usano, come ad esempio quelle della frutta, possono benissimo diventare delle vere e proprie scarpiere. Basterà anche in questo caso fissarle al muro ed il gioco è fatto!

Infine, anche una vecchia libreria può essere usata come semplice ma comoda scarpiera in vista. Bisognerà solamente togliere, qualora ce ne fossero, i restanti oggetti, pulire la libreria e inserire negli scaffali le varie scarpe. Ecco quindi 4 incredibili modi che pochi conoscono per realizzare delle scarpiere bellissime a costo zero riciclando oggetti di casa.