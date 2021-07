Se non abbiamo moltissimo tempo e soprattutto budget consistenti da impiegare nella cura del nostro giardino, possiamo comunque ottenere risultati sorprendenti. Con astuzia, strategia e molta creatività. Infatti, proponiamo di seguito 4 idee utili più un consiglio strategico per organizzare il nostro giardino spendendo pochi soldi e facendo un figurone.

Prato corto

La soluzione più pratica è quella di seminare un prato verde e lasciarlo abbastanza sgombro di piante e arbusti che magari richiedono molta cura tra irrigazione e potatura. Il prato richiede le uniche attenzioni di essere tagliato periodicamente e d’estate vuole tanta acqua. Magari per creare un minimo di movimento possiamo piantare piccoli cespugli e arbusti di taglio piccolo che si mantengono bassi.

Importantissimo giocare con le luci per esterni. Un’illuminazione mirata servirà a valorizzare di molto il nostro giardino. Dobbiamo puntare ad una disposizione delle luci che valorizzi ed evidenzi la disposizione di piante e fiori, soprattutto dove ci sono fluorescenze. Bastano pochi faretti per un effetto elegantissimo. È necessario però posizionarli in modo sapiente e nei punti giusti.

Estrema semplicità

Per semplificare al massimo possiamo utilizzare una base di ciottolato quale rivestimento principale del giardino e impiantare qualche pianta grassa che non necessita particolare cura e dedizione. Abbiniamo una scelta oculata degli arredi in modo da conferire un tocco elegante e ricercato con sedie di colore e formato particolare. In commercio ce ne sono tante tipologie a prezzi davvero competitivi. Questa soluzione è molto utile per spazi piccoli.

Fascia laterale

L’ultima delle 4 idee utili, riguarda l’organizzazione di una fascia di terreno orizzontale, magari laterale e non troppo grande. In questo caso la spesa scende ancora e dobbiamo lasciare grande spazio alla fantasia. Possiamo alternare piante basse con altre ornamentali dal costo accessibile.

Un consiglio

Per risparmiare in modo consistente conviene acquistare gli arredi giardino a fine estate. I prezzi scendono di molto, in alcuni casi si dimezzano. Così possiamo organizzare il nostro giardino per la prossima estate con un abbattimento notevole dei costi e a primavera tiriamo fuori tutto. Intanto in questi ultimi giorni di luglio possiamo mettere a dimora questo fiore a forma di trombetta che fiorirà in autunno.