La cucina è uno degli spazi più sfruttati della casa e per questo è necessario avere tutto lo spazio possibile per poter cucinare liberamente. Averne una piccola, purtroppo, può mettere in difficoltà, specie quando si deve preparare da mangiare.

Perciò, queste 4 idee salvaspazio semplici e geniali che tutti dovrebbero conoscere per le cucine di piccole dimensioni può tornare utile.

Le mensole

Come sempre, le migliori alleate degli spazi piccoli sono le mensole, perché permettono di sfruttare la stanza nella sua totalità, anche in altezza. Infatti, soprattutto nelle case con soffitti molto alti, è utile riporre tutto ciò che non viene usato quotidianamente in alto.

Ad esempio, il servizio di piatti buono, oppure i bicchieri per lo champagne, tengono parecchio spazio e in genere si usano poche volte al mese. È proprio l’uso delle mensole la migliore delle semplici e geniali idee salvaspazio per le cucine di piccole dimensioni.

Tavolo richiudibile salvaspazio con sedie incorporate

Se in casa si vive in due o da soli, in genere non serve avere un tavolo spazioso ed ingombrante in mezzo alla cucina. Tuttavia, è utile avere dei posti in più a tavola per eventuali ospiti.

Un’alternativa molto popolare è di usare un tavolo richiudibile: si tratta di un tavolo che aperto può ospitare sei persone comodamente. Oppure, si può restringere a un quattro posti, o a un tavolino a due posti, dalle dimensioni di circa 30 x 80 cm. Inoltre, quando il tavolino è tutto chiuso, al suo interno si possono tenere fino a 4 sedie pieghevoli.

Organizzare le credenze

Uno dei problemi nelle cucine è riuscire a far stare le pentole nelle credenze, e se impilarle disordinatamente una sull’altra può funzionare, è anche molto scomodo.

In alternativa, si può inserire uno scolapiatti nella credenza, da usare per impilare ordinatamente le pentole, una per ogni spazio. Inoltre, agganciando una sbarra in orizzontale sulla parte interna dell’anta della credenza, si potranno agganciare i coperchi delle pentole direttamente lì, senza doverli ammucchiare.

Abbiamo visto le prime di 4 idee salvaspazio semplici e geniali che tutti dovrebbero conoscere per le cucine di piccole dimensioni. Passiamo all’ultima che troviamo molto originale.

Mensole porta spezie sul frigo o nelle credenze

Infine, per sfruttare appieno ogni superficie sono molto utili le mensole portaspezie, dei piccoli sostegni da attaccare sul frigo, oppure nelle ante delle credenze. In esse si possono riporre non solo le spezie ma anche altri piccoli oggetti.

Infatti, spesso in cucina ci si ritrova con cassetti pieni di spezie, merendine, salse, ed altre cose di piccole dimensioni. Sistemandoli tutti in mensoline agganciate all’interno delle mensole, si risparmierebbe molto spazio, ottenendo cassetti vuoti da usare per altro.

Concludendo, queste sono solo alcune idee per riuscire a sfruttare al massimo lo spazio delle nostre cucine.

