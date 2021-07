Desideriamo tanto avere un giardino ma lo spazio a disposizione non lo consente quindi con un pizzico di rancore siamo costretti a rinunciare al nostro spazio verde. C’è però un modo per ovviare e ottimizzare gli spazi senza rinunciare al gusto e alla passione di poter coltivare piante aromatiche e fiori sfruttando anche le pareti del balcone o del terrazzo.

Riportiamo, infatti, delle idee singolari che permettono di riciclare oggetti che probabilmente già abbiamo in casa, spesso in cantina. Tra gli altri citiamo il pallet, vecchie persiane, una scala e delle mensole.

4 idee riciclo per un giardino verticale che farà impazzire d’invidia i vicini

Il primo suggerimento che vogliamo condividere con i nostri Lettori proviene dal settore del riutilizzo appunto e riguarda il pallet. Possiamo prenderne un pezzo, porlo in verticale, fissarlo alla parete e agganciarci delle piantine.

Con l’aiuto dei maschietti di casa possiamo anche ricavare dei quadrotti vuoti in cui posizionare vasi di piante aromatiche creando un’armonia nella disposizione dei contenitori.

Vecchie persiane

Altra idea sbarazzina fa riferimento ad una persiana o coppia di persiane. La fissiamo alla parete esterna e magari possiamo proprio riproporre il modello di una finestra che in questo caso risulta chiusa.

Ogni fessura della persiana può servire da aggancio per vasi di medio piccole dimensioni. Magari, prima di disporre il tutto, possiamo riverniciare la persiana in modo da creare un ambiente accogliente e di gusto.

Una scala a muro

La terza delle 4 idee riciclo per un giardino verticale che farà impazzire d’invidia i vicini, riguarda l’utilizzo di una vecchia scala. Una di quelle che comprendono 4-5 gradini e che si poggiano direttamente al muro. Spesso sono in legno e un po’ vecchiotte.

Se sbirciamo in cantina o sondiamo tra genitori e nonni, sicuramente ne troviamo una. Anche qui, se vogliamo e riteniamo opportuno, possiamo riverniciare. La poggiamo e fissiamo al muro e ogni gradino sarà di supporto per piante o fioriere.

Mensole

In ultimo possiamo fissare delle mensole. Ovviamente avremo cura di disporle in modo organico o seguendo un design di gusto per abbellire la nostra parete esterna con fiori o erbe aromatiche.

Nella scelta dei colori dei materiali impiegati teniamo conto che gli oggetti saranno all’esterno, con una costante esposizione agli agenti atmosferici. Quindi meglio fissare sempre al muro i supporti e nel caso di riverniciatura teniamo conto dell’opportunità di utilizzare prodotti per esterni.

Con queste semplici idee, possiamo ricavare angoli simpatici di giardino verticale che desteranno grande curiosità e un pizzico d’invidia in tutto il vicinato.