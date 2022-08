Il carrello della spesa di agosto si può riempire con quella verdura e quella frutta che racchiudono la quintessenza dell’estate.

Nel primo ambito, per esempio, tornano freschi di stagione i peperoni, con cui fare contorni prelibati, o le zucchine, ideali da fare ripiene come secondo. Tantissima, poi, è la scelta di verdure a foglia verde, come gli spinaci, la rucola e il cavolo.

Immancabili, inoltre, sono i pomodori, perfetti per le insalate e per fare le conserve di sugo, ma anche le melanzane da fare grigliate come antipasto.

Tra i frutti, invece, ritroviamo angurie e cantalupo, pesche di vario genere, susine, fichi e frutti rossi come mirtilli, more e lamponi.

A questa categoria, però, apparterebbero anche i cetrioli in quanto dotati di semi e prodotti dai fiori di una pianta strisciante appartenente alla famiglia delle cucurbitacee.

Proprio di questi parleremo nell’articolo di oggi, scoprendo ricette a crudo e un metodo per eliminare il tipico sapore amaro.

4 idee per mangiare i cetrioli crudi e un metodo per togliere l’amaro

Solitamente i cetrioli arrivano sulle nostre tavole crudi, senza passare prima da forno o fornelli.

Questi possono ricoprire varie voci del menu e, come si è soliti fare quando si mangia, partiamo dagli antipasti. Con i cetrioli possiamo realizzare un’incredibile salsa allo yogurt, per crostini o verdure crude come carote e sedano.

La più famosa è la salsa tzatziki di origine greca, dove il sapore predominante è quello dell’aglio. Meno conosciuta, invece, è la raita, una salsa indiana che unisce al cetriolo anche le zucchine e le cipolle e un mix di spezie come coriandolo e cumino.

Il cetriolo, poi, è un ingrediente perfetto per creare un’insalatona estiva, sostituta di primi e secondi come piatto unico. Insieme a lattuga, radicchio, pomodoro, mais, mozzarella, tonno o salmone affumicato porta una certa freschezza, sposandosi perfettamente con l’aceto balsamico o di vino bianco.

Sempre con il cetriolo possiamo preparare un contorno velocissimo e semplicissimo. Per farlo basterebbe tagliarlo in piccoli pezzi e poi condirlo con abbondante sale, olio EVO e succo di limone.

Infine, uscendo fuori dal menu, il cetriolo può essere utilizzare per preparare un centrifugato o un estratto, insieme a kiwi, pesca, carota, sedano, mele e zenzero a piacere.

Stop al sapore amaro

Quindi, ecco qui 4 idee per mangiare i cetrioli crudi a pranzo, cena o merenda.

Adesso non ci resta che scoprire come potremmo sbarazzarci del suo sapore amarognolo se non lo gradissimo, rendendolo anche più digeribile.

Tutto ciò che dovremmo fare sarebbe pelarlo in modo approfondito. In particolare, dopo averlo lavato e aver eliminato le due estremità dovremmo togliere la buccia verde con un comune pelapatate. Poi, dovremmo rilavarlo e sciacquare anche il pelapatate. Infine, dovremmo pelarlo nuovamente, asportando lo strato più esterno di polpa bianca.

