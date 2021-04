Quando si prepara un matrimonio si cerca di fare le cose in grande. Eppure risparmiare qualche soldo non sarebbe male. Ciò non è una possibilità irrealizzabile. Infatti, è possibile celebrare l’amore della nostra vita con un matrimonio stellare risparmiando su alcune cose.

Tra queste troviamo le decorazioni e i segnaposto da tavola, la musica dal vivo e gli inviti di nozze. Ecco 4 idee fai da te sensazionali per un matrimonio unico e irripetibile come nei film ma risparmiando denaro. Dopo aver letto dell’articolo, organizzare questo giorno speciale sarà ancora più divertente.

Invitati e atmosfera

Quando si organizza un matrimonio la prima cosa sono gli invitati. Dopo aver fatto una lista, in base al numero, è possibile stabilire dove fare l’evento e quando. In ottica di risparmio, la data è molto importante. Solitamente il sabato e la domenica sono i giorni più inflazionati e cari. Per questo sarebbe il caso di scegliere un giorno infrasettimanale, magari nella stagione estiva o primaverile.

Per annunciare a parenti e amici le prossime nozze bisogna pensare a degli inviti classici ed eleganti. Quale idea migliore che confezionarli da sé. Con un po’ di creatività e qualche dritta si otterranno degli inviti splendidi. Il consiglio è di utilizzare sempre della carta grezza, tipo washi o giapponese e goffrata, e di stampare direttamente su essa l’invito.

Esistono anche dei merletti di carta che possono racchiudere in modo elegante l’invito. Scegliamo anche della rafia o uno spago grosso per ottenere un effetto ancor più grazioso.

4 idee fai da te sensazionali per un matrimonio unico e irripetibile come nei film ma risparmiando denaro

E poi arriva il momento di organizzare il ricevimento. Per rendere la sala speciale ci vogliono buona musica e un centrotavola da sogno. Per la musica, l’idea più economica ma anche più intelligente, è rivolgersi a un gruppo locale. Esistono piccole band che suonano più per il divertimento che per i soldi.

Per il centrotavola, come per il resto della sala, non c’è nulla di meglio di tantissime candele per creare l’atmosfera. Basta trovare dei contenitori in vetro (si possono riciclare piccoli barattoli, bottiglie o delle damigiane) e inserire le candele. Il contenitore, poi, può essere ornato di elementi naturali (foglie, corone di fiori) o dipinto d’oro e d’argento.

In fine, non possono mai mancare i segnaposto. Qui accorrono in aiuto i tappi di sughero delle bottiglie. Stampiamo dei cartoncini che riportano il nome di ciascun invitato e inseriamolo in una fessura laterale del tappo. Oppure dipingiamo i tappi dello champagne a forma di sposa e sposo. Avremo dei segnaposto simpatici e molto originali.