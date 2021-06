Il comodino è un complemento d’arredo, che ha origini in Francia nei primi del Settecento. Inizialmente era posizionato non nelle camere da letto, bensì nei corridoi ed aveva dimensioni più grandi rispetto a quello di oggi. Era completamente chiuso, come gli odierni comò, per nascondere indumenti ed oggetti di uso quotidiano.

Il nome deriva chiaramente dal francese “commode”, ovvero comodo, infatti posto accanto al letto è utile per tanti motivi. Serve a riporre lampade, cellulare, creme per la notte e tutto ciò che potrebbe essere utile la sera o al mattino quando ci svegliamo. Se poi possiede un cassetto è ancora più vantaggioso per conservare ulteriori oggetti. Le mode fino ad oggi si sono evolute, troviamo dal semplice e minimale comodino, a quello più pomposo e vintage.

I materiali con cui sono realizzati sono svariati, dal legno o compensato al ferro battuto. I costi non sono propriamente economici, per averne due ai bordi del letto bisogna spendere cifre importanti. Ma se guardiamo bene tra gli angoli di casa possiamo trovare davanti agli occhi 4 idee di riciclo creativo per realizzare comodini fai da te originali senza spendere 1 euro.

Valigie vecchie

Sicuramente sopra qualche armadio o dentro il ripostiglio ci sarà qualche valigia della nonna malconcia o rotta che non abbiamo mai buttato. Non importa che sia moderna, anzi se è vintage sarà ancora più bella da vedere. Basterà sovrapporre più valigie, a seconda dell’altezza che desideriamo e si potrà utilizzare l’interno per conservare le cose più intime.

Cassette della frutta

Un’altra idea sarà chiedere al fruttivendolo di fiducia di regalarci un paio di cassette di legno. Se ridipinte o anche lasciate al naturale andranno bene, sia posizionate in orizzontale che in verticale, in camera da letto.

Scalette

Carine da vedere sono anche scalette con due o tre scalini, in legno o metallo da poggiare al muro accanto il letto. Sarà come avere tante mensole tutte a nostra disposizione.

Lavatrici dismesse

Dato che costa parecchio smaltire le lavatrici non funzionanti, potranno sostituire in maniera creativa il classico comodino. L’oblò sarà come avere un cassetto dove inserire oggetti vari. Di certo sarà meglio posizionarla solo in ambienti spaziosi in stile moderno.

Ecco le 4 idee di riciclo creativo per realizzare comodini fai da te originali senza spendere 1 euro.