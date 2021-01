Dalle torte ai biscotti, e passando per la realizzazione di palline che si sciolgono in bocca, ecco 4 idee di dolci veloci senza farina davvero gustosi e invitanti.

Dalla torta al limone ai biscotti alle mandorle e passando per le palline di cacao e cocco. Ma anche la ricetta della torta al cioccolato sempre senza farina.

Torta al limone. Senza farina, l’impasto da cuocere al forno si realizza unendo lo zucchero al mascarpone. Con le uova, lo yogurt bianco, il succo e la scorza di limone, per poi legare il tutto con l’amido di mais. Il dolce, in tal modo, sarà non solo soffice ed elegante, ma anche dal gusto fresco e morbido.

Biscotti alle mandorle. Con mandorle macinate, burro, albumi d’uova e zucchero a velo, i biscotti senza la farina sono ideali per la merenda. E ancor di più da inzuppare la mattina a colazione nel latte. Si otterrà un impasto che tende a sbriciolarsi e che si può rendere profumato aggiungendo la scorza di un limone biologico. Per poi cuocere al forno aiutandosi con delle formine per biscotti. E aggiungendo al centro mezza ciliegia candita.

Palline di cacao e cocco. Senza cottura, l’impasto è a base di farina di cocco, cacao amaro in polvere, zucchero bianco e latte parzialmente scremato. Per ottenere dall’impasto deliziose palline da passare nelle scaglie di cocco come quando si passano le polpette di carne nel pangrattato. Mettere le palline in un piatto al fine di farle riposare in frigo per un paio d’ore. Dopodiché saranno pronte da mangiare con la certezza che finiranno presto.

Torta al cioccolato. Si tratta di un grande classico che si può realizzare pure senza farina. Ovverosia con l’impasto a base di cioccolato tritato, di uova e di burro. Nel dettaglio, si lavorano le uova per poi aggiungere il cioccolato e il burro sciolti a bagnomaria. Per poi cospargere l’impasto, cotto al forno con uno stampo, con lo zucchero a velo.