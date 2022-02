4 furbi trucchetti per avere fettine di carne alla pizzaiola tenere e succose pronte in 15 minuti per una cena gustosa da leccarsi i baffi

La carne alla pizzaiola è un secondo piatto che vede come protagonista le fettine di carne immerse nel sugo rustico di pomodoro aromatizzato all’origano. Una preparazione dalle umili origini che nasce nell’Italia del Sud più precisamente tra Campania e Sicilia. Infatti il suo nome origina proprio dalla pizza a cui si rifà per l’uso di 3 ingredienti – pomodoro, aglio e origano – che solitamente insaporiscono la pizza marinara.

Le fettine di carne alla pizzaiola sono un ottimo secondo piatto che con l’aggiunta di qualche verdura in accompagnamento e fettine di pane, possono trasformarsi in un delizioso piatto unico.

Questo travolgente piatto, tuttavia, alle volte può rivelarsi un vero e proprio orrore se le fettine di carne si induriscono in cottura. Infatti diventano difficili da mandare giù.

I trucchetti salva morbidezza

Per avere delle fettine di carne alla pizzaiola tenere e succose ecco 4 segreti da non dimenticare.

Il primo riguarda la scelta della carne, meglio preferire tagli magri con delle filature di grasso, provenienti da manzo o vitellone. Il taglio della carne non deve superare i 3 centimetri e meglio preferire pezzi quali spalla, collo, girocollo o noce. In più meglio batterla con un batticarne, prima di procedere alla cottura.

Il secondo trucchetto riguarda il grasso, meglio evitare di togliere eventuali filature di grasso che invece aiuta a mantenere tenere le fettine di carne.

La cottura lunga e corta

Il terzo trucchetto riguarda la cottura della carne. Originariamente le nonne facevano cuocere la carne immersa nel pomodoro per oltre i 30 minuti. Questo tempo prolungato è adatto solo ai pezzi di carne che non risentono dell’effetto protratto del calore. L’altra versione, quella più adatta ai tempi moderni data la velocità e la mole di cose da fare, è la cottura veloce. Questo tipo di cottura prevede prima una rosolatura della carne in padella per un paio di minuti. Successivamente la carne va tolta e poi rimessa in padella al termine della cottura del pomodoro, all’interno del sugo. Per un totale di 15 minuti.

L’ultimo trucchetto riguarda la cottura al forno. Prima di procedere alla cottura al forno, la carne va rosolata in padella. Successivamente va disposta su una teglia da forno e ricoperta da sugo di pomodoro abbastanza acquoso. Lasciar cuocere per 30 minuti, così che il pomodoro possa rosolarsi in superficie.

Quindi ecco 4 furbi trucchetti per avere fettine di carne irresistibili.

Curiosità

La variante siciliana della carne alla pizzaiola è arricchita dall’uso di olive nere e capperi. Per una variante più scottante aggiungere durante la rosolatura dell’olio abbondante peperoncino.

