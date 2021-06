La bella stagione è arrivata. Con essa la necessità di organizzare il cambio di stagione di scarpe e possibilmente di acquistarne di nuove. In questa occasione ci ritroviamo solitamente con mille fogli di carta velina da riciclare. Non sprecare, non buttare, dare nuova vita alle cose sono ormai concetti acquisiti. E questi si sono trasformati in abitudini. La carta velina che avvolge le scarpe nelle scatole può essere impiegata in mille modi. Alcuni di questi sono davvero utili.

4 fantastiche idee riciclo per la carta delle scatole di scarpe e in più un’originale idea decorativa

La carta velina è un tipo di carta molto leggero, la sua grammatura è compresa tra 18 e 50 g/m². Solitamente è prodotta con materiali riciclati. È un prodotto straordinario perché si presta a mille scopi. Vediamone alcuni tra i più utili:

a) la carta velina può essere utilizzata per riempire le scarpe, soprattutto nella parte chiusa, affinché conservino la forma;

b) ottima per lavare i vetri in un solo passaggio. Spruzzare un prodotto specifico per i vetri e passare con la carta velina. Asciuga senza lasciare aloni. Risultato garantito;

c) ottima per avvolgere e conservare prodotti dalle superfici fragili e delicate: gioielli, tessuti, stoviglie e ornamenti;

d) perfetta, inoltre, come riempitivo per sacchetti regalo. Utile per dare un tocco originale ed elegante ai pacchetti creando un fiore con la carta velina.

Come realizzare un fiore

Ecco un modo facile, veloce ed economico per riciclare la carta velina e decorare un pacchetto regalo. Come realizzare un fiore con la carta velina:

a) sovrapporre circa 8 fogli di carta velina e piegarli a fisarmonica;

b) piegare la fisarmonica a metà e fermarla al centro con un filo di cotone;

c) tagliare le estremità dando una forma ovale;

d) aprire delicatamente tutti fogli e il risultato sarà un bellissimo fiore.

Ecco quindi 4 fantastiche idee riciclo per la carta delle scatole di scarpe e in più un’originale idea decorativa. Ultimo consiglio. Per evitare l’eventuale insorgere di muffe, è consigliabile avvolgere le scarpe nella stoffa, anziché nella carta velina. Meglio, quindi, utilizzare stracci o magliette vecchie. Viva l’arte del riciclo.