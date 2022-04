Da sempre, la musica è un passatempo molto amato. Ascoltare musica rilassa e diverte al tempo stesso. Molto dipende dal genere preferito. Esistono infatti numerosi generi musicali: dalla classica al jazz, dal genere country alla pop. La musica è una moda che mai tramonterà. Con il passare degli anni, e soprattutto con l’avanzare della tecnologia, sono cambiate però le modalità per fruirne. Fino agli anni Ottanta, la musica veniva riprodotta con i dischi in vinile. Questi sono poi stati sostituiti dai più piccoli CD. Fino ad arrivare ai moderni mp3.

Durante le grandi pulizie di primavera, è facile trovare qualche vecchio oggetto. Può quindi essere facile imbattersi in vecchi LP, a 33 giri o a 45 giri. Ovviamente, a conservarli sono stati i più nostalgici. Quando si trova qualche vecchio oggetto, prima di disfarsene a cuor leggero, è bene scoprire se può avere un qualche valore in termini economici. Con gli anni, infatti, molti oggetti acquistano valore e sono ricercati dai collezionisti. Questa vecchia videocassetta, ad esempio, potrebbe valere fino a 20.000 euro! Rimanendo in tema musicale, c’è un disco che varrebbe una fortuna.

Appurato che i vecchi dischi nelle nostre mani non sono preziosità rare, vediamo quindi come poterli riutilizzare. Il riciclo creativo è un hobby che permette di dare “una seconda vita” a moltissimi oggetti d’uso comune. Andiamo quindi a scoprire insieme qualche idea per trasformare dei vecchi dischi in vinile.

4 fantastiche idee per arredare casa in maniera originale riciclando i vecchi dischi in vinile

Con i dischi in vinile possiamo creare simpatiche idee di arredo davvero molto originali. Trasformare i dischi in qualcosa di diverso è piuttosto semplice. In base agli oggetti a cui vogliamo dar vita, basta semplicemente ritagliare o praticare dei fori sui dischi. Inoltre, con un po’ di buona manualità, potremmo anche lavorarli, plasmandoli e modellandoli a piacere, sfruttando il calore del forno.

L’orologio da parete

Partiamo con l’idea più semplice. Con la sua forma tonda, un vecchio disco è perfetto per diventare un orologio da parete. Basterà solo procurarsi il meccanismo, con tanto di lancette e batterie. Ed, ovviamente, applicare numeri o puntini per indicare le ore. In base ai gusti e al resto dell’arredo, possiamo mantenere il disco così com’è, semplicemente nero. In alternativa, le possibilità decorative sono infinite e personalissime. Possiamo usare colori acrilici ma anche degli adesivi. Una bella idea potrebbe essere quella di adornare il nostro disco-orologio con i simboli delle note musicali.

Contenitori particolari, portapenne e porta riviste

Vediamo ora qualche idea che sfrutta la tecnica del riscaldamento. Una volta riscaldato il materiale, lo possiamo infatti plasmare e modellare a nostro piacimento. In tal modo, possiamo trasformare i nostri vecchi dischi in ciotole tonde. Con bordo più o meno accentuato, queste ciotole sono perfette come svuota tasche da sistemare all’ingresso o in camera da letto. Sono inoltre ideali anche per sistemarvi un profumato pout pourri. Da questa base, lavorando i bordi in modo da creare tanti piccoli occhielli, ecco un originale portapenne da tenere sulla scrivania. Piegando invece a metà il disco, avremo un porta riviste o porta documenti comodissimo da appendere alla parete o sul retro di una porta.

Ecco quindi 4 fantastiche idee per arredare casa in maniera insolita e che tutti ammireranno.

