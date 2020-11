Siamo nel momento clou della raccolta di questo buonissimo cibo, dal sapore avvolgente e unico: la castagna!

La stagione delle castagne inizia a fine ottobre e dura fino a novembre. Abbiamo ancora del tempo per preparare delle buonissime zuppe e vellutate. O per gustare le castagne al naturale, nella versione bollita o come fragranti caldarroste.

Pulirle, a volte, può essere davvero noioso: la buccia che non si stacca, la pellicina che rimane attaccata. Anche la conservazione può creare dei problemi, se non si seguono alcune regole.

In questo articolo scopriremo i 4 errori da non commettere con le castagne.

Vediamo punto per punto i vari errori che commettiamo sia nella fase di conservazione, che durante la preparazione.

4 errori da non commettere con le castagne

Il primo errore da non fare è conservarle in maniera errata. Quando compriamo le castagne già pesate, sono di solito all’interno di una rete. Infatti, l’errore da non commettere è quello di, una volta portate a casa, metterle in una busta di plastica, perché facendolo si creerà la muffa.

Se le vogliamo consumare entro qualche settimana dall’acquisto, possiamo tenerle nella parte bassa del frigo all’interno della rete, coperte da un canovaccio.

Per conservarle più a lungo, bisogna metterle a mollo nell’acqua per qualche ora, buttare quelle che vengono a galla. Successivamente asciugarle con un canovaccio e praticare un piccolo taglio sul guscio. Sistemarle dentro una busta di plastica per alimenti e metterle nel congelatore. All’interno del freezer le castagne si possono conservare fino ad un anno.

Cuocerle senza aver inciso la buccia

Questo è un grave errore: se lasciamo le castagne senza aver fatto un taglio sulla buccia, il rischio è quello che possano esplodere, spargendo la preziosa polpa ovunque!

Terzo errore: non mettere le caldarroste o le castagne cotte al forno o in padella in un canovaccio umido. Servirle in un canovaccio inumidito infatti, sembra aiuterebbe a sbucciarle più facilmente.

L’ultimo errore è quello di non metterle in ammollo prima della cottura. Questo trucchetto consente di sbucciale più facilmente, una volta cotte. Per cui, ricordiamo di incidere la buccia e poi mettere le castagne in un recipiente con dell’abbondante acqua per un paio d’ore. Dopo possiamo cuocerle secondo le nostre preferenze.

Un trucchetto per le castagne al forno buonissime è quello di aggiungere mezzo bicchiere di vino rosso durante l’ammollo.

Approfondimento

Ecco una ricetta gustosissima delle crepes con la farina di castagne.