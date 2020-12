Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le lenzuola vanno cambiate e lavate una volta a settimana per un’adeguata pulizia, ma anche per una sensazione di comfort da parte del fruitore. Per questo motivo è importante non commettere 4 errori comuni che si possono evitare quando si lavano le lenzuola e semplificare le faccende domestiche.

Il primo errore da non commettere è sovraccaricare la lavatrice.

Non a caso, ogni lavatrice ha una sua capienza ed è importante che le lenzuola, come del resto anche gli altri panni che dovranno essere lavati, siano liberi e non compressi. Questo permetterà una giusta pulizia e risciacquo di ogni singolo centimetro.

4 errori comuni da evitare quando si lavano le lenzuola

Dopo aver lavato le lenzuola, bisognerà asciugarle e un altro errore da non commettere sarà asciugarle troppo a lungo. La biancheria da letto potrebbe richiedere un po’ più di tempo per asciugarsi rispetto a un normale carico di vestiti. Lasciare le lenzuola nell’asciugatrice troppo a lungo potrebbe farle restringere. Un consiglio che si potrebbe adottare è asciugarle nel minor tempo possibile e a bassa temperatura per preservare il tessuto.

Nel caso si voglia asciugare le lenzuola insieme ad altri capi, in questo caso degli asciugamani, si potrebbe incorrere in un problema. Non tutte le lenzuola sono fatte nello stesso tessuto e quindi è meglio tenere separati carichi molto diversi per evitare problemi di asciugatura eccessiva. Le lenzuola si asciugano più velocemente degli asciugamani, quindi quando le lenzuola sono asciutte gli asciugamani saranno probabilmente ancora bagnati. In questi casi, converrebbe non combinare lavaggi con tessuti diversi, soprattutto con gli asciugamani che richiedono un asciugatura eccessiva.

Cosa da non escludere è come impostare il ciclo di lavoro della lavatrice per non sbagliare. Va bene lavare le lenzuola con il ciclo normale, saranno comunque pulite. Utilizzo dell’impostazione sbagliata, potrebbe portare alla scelta di un ciclo di lavoro pesante e non necessario.

Approfondimento

Gli strani casi in cui il detersivo può essere utile