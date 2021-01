Tra i buoni propositi del 2021 non può mancare quello di mangiar sano e perdere quei chili di troppo acquisiti soprattutto durante le festività natalizie. Molti italiani stanno pensando di mettersi a dieta e seguire un piano alimentare più equilibrato e decisamente meno calorico. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, può capitare di fallire l’impresa e non raggiungere i risultati sperati. Tra le motivazioni possibili, gli esperti hanno raccolto almeno 4 errori comuni e molto banali che compromettono la buona riuscita della dieta.

4 errori banali ma che dovrebbero essere evitati quando si comincia una dieta. Pianificare

La sana alimentazione si basa su una pianificazione settimanale. Pensare di poter decidere all’ultimo momento cosa cucinare rappresenta già il primo errore nell’esecuzione della dieta. In questo modo, infatti, le probabilità di mangiare male aumentano sensibilmente. Gli esperti consigliano di preparare e lasciare sempre qualcosa di pronto per il giorno dopo.

Mangiare davanti alla tv, al pc o con lo smartphone

Una vita senza smartphone sarebbe letteralmente impossibile. Eppure, mangiare mentre si usa il cellulare o mentre si guarda la tv non è positivo per un’alimentazione equilibrata e sana. Perché? Perché anche se le pietanze in tavola sono tutte dietetiche, le quantità sono fondamentali. Consultare gli strumenti tecnologici distrae la mente e la distoglie dal pasto. Una mossa poco furba che sembrerebbe compromettere il pranzo o la cena e far mangiare più cibo del previsto.

Mangiare di più a cena

Dopo una dura giornata passata tra impegni e famiglia, sedersi per gustarsi la cena rappresenta, per molti individui, il momento ideale per rilassarsi. In questa condizione si tende a mangiare porzioni più abbondanti. Ed ecco il terzo errore sottovalutato ma che andrebbe modificato. Gli esperti consigliano di ridurre le quantità della cena e di concedersi qualche caloria in più a colazione o a pranzo in modo da smaltirle durante la giornata.

Andare a letto senza cena

Se da un lato ci sono i sostenitori della cena abbondante, dall’altro c’è chi per dimagrire e sentirsi leggero preferisce andare a letto senza cena. Niente di più sbagliato. Far trascorrere troppe ore tra un pasto e l’altro non aiuta a perdere peso ma mette in crisi il metabolismo. Scegliere, invece, una cena ricca di verdure e proteine.

