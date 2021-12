Con l’arrivo delle feste è tempo di decorare e abbellire la propria casa. Unendo tradizione e idee originali, ispirazioni e un pizzico di creatività, si possono fare davvero meraviglie. Incantevoli sono queste 4 idee creative per una punta dell’albero originale e alternativa, oppure queste 3 idee per addobbarlo anche col fai da te.

Spesso, infatti, queste soluzioni sono a costo quasi zero perché sfruttano oggetti impensabili che tutti hanno già in casa. Scopriamo quindi alcune decorazioni fai da te per rendere splendida la nostra casa in inverno.

4 decorazioni sfiziose fai da te per una casa dall’atmosfera invernale luminosa ed elegante

Con davvero pochi materiali economici è possibile creare queste 4 decorazioni sfiziose fai da te per una casa dall’atmosfera invernale luminosa ed elegante.

Cominciamo raccogliendo dei rametti secchi passeggiando per strada, perché possono sempre tornare utili. Possiamo poi dipingerli di bianco per un’aria elegante, di rosso o verde per un clima più allegro.

Poi, metterli in un bicchiere alto e stretto e avvolgerli in un filo di lucine per una decorazione semplice e raffinata.

Altrimenti, si possono usare per realizzare un centrotavola natalizio. Ritagliare un cerchio di cartoncino e dipingerlo di bianco. Poi, posare al centro tre candele bianche e riempire gli spazi intorno e in mezzo con i rametti decorati. Aggiungere, se disponibile, qualche fiore lasciato essiccare e dei batuffoli di cotone. Per un tocco di eleganza in più, legare attorno alle candele o ai rametti dei fiocchi glitterati color oro.

Calici di vino e tappi di sughero per delle spettacolari decorazioni natalizie

Per una decorazione davvero rapida da preparare, prendere un calice di vino, una candela e qualche piccola pallina di Natale. Capovolgere il calice usando la coppa per coprire le palline, che si vedranno attraverso il vetro. Sul piedino del calice, che invece si troverà rivolto verso l’alto, appoggiare una candela dello stesso colore delle palline. Aggiungere un fiocco attorno allo stelo e usare questa decorazione per mensole e credenze.

Con i tappi di sughero inutilizzati, invece, è possibile creare un’originalissima ghirlanda natalizia. Ritagliare una ciambella di cartone, possibilmente rigido, dello spessore di una classica ghirlanda. Poi, incollarci sopra i tappi in verticale e fare in modo che siano ben saldi anche tra di loro, aggiungendo eventualmente altra colla. Inserire tra i tappi qualche finta bacca rossa, incollare dei nastrini di juta e la ghirlanda è pronta. Ora possiamo appenderla alla porta con un bellissimo nastro rosso.

Finiamo con questa idea di arredamento semplice, ma intelligente, per avere anche una cucina elegantissima in attesa degli ospiti.