“Guarda quei 2 sono come cane e gatto”. Ormai è un proverbio quasi obsoleto, visto che in moltissime famiglie italiane i due pet più famosi convivono tranquillamente. Poi diventa abbastanza curioso vedere come il nostro cane tolleri il gatto di casa e corra dietro a quello che trova per strada. Ma probabilmente questa è tutta un’altra storia. Abbiamo anche recentemente visto come siano state svelate delle curiosità riguardanti i cani che si guardano allo specchio. Mentre oggi andremo alla scoperta di 4 atteggiamenti assolutamente curiosi che riguardano i gatti di casa. Raccolti in uno studio internazionale molto interessante.

Quando il micio sbircia dagli angoli di casa

Quando adottiamo un gattino, saranno quasi tutte le sue azioni infantili a farci sorridere, ma molte ci incuriosiranno. Come quella di vederlo nascondersi negli angoli più remoti della casa e tirare fuori il musetto, girandolo continuamente, per tenere comunque monitorato tutto ciò che accade. Similmente finisce negli scatoloni vuoti o nelle borse della spesa. Secondo gli esperti, sono atteggiamenti da legare alla curiosità innata dei gatti, ma anche alla loro evoluzione che li ha fatti sopravvivere anche da animali randagi. Scegliendo qualche luogo sicuro, ritenuto protetto e comunque speciale per osservare e non essere osservati.

4 curiosità incredibili e impensabili sui nostri gatti che un’equipe internazionale ha svelato in un recente studio

Similmente secondo gli esperti accade quando vediamo il nostro gatto saltare all’improvviso o correre come se fosse seguito da un fantasma. Sono i cosiddetti “agguati improvvisi” che il micetto avrebbe come retaggio della sua storia. Per dirla in maniera molto semplice, il gatto si terrebbe sempre in allenamento, convinto che in casa ci siano delle prede, ma anche dei potenziali e immaginari nemici. Anche per questo motivo vedremo il nostro micio salire in cima alle librerie. È sì una questione di predominanza, ma anche di scegliersi una posizione di vantaggio per sorvegliare il territorio ed eventualmente piombare sulla preda o sul nemico.

Povero divano e povere tende di casa

4 curiosità incredibili e impensabili sui nostri gatti come quelle che riguardano il fattore unghie. Se non siamo abbastanza veloci a comprare il grattatoio, divano, letti, tende e mobili sono assolutamente a rischio. Anche in questo caso la causa principale sarebbe quella di affilarsi letteralmente le unghie per essere competitivi nell’eventuale combattimento. Ma cosa ancora più curiosa, questo atteggiamento sarebbe l’equivalente del nostro allenamento muscolare. Per mantenersi elastici e tonici, i nostri micetti andrebbero a farsi le unghie in giro per la casa, proprio come se andassero in palestra.

Lettura consigliata

Cosa non dovrebbe mai mancare nelle case in cui abita un gatto per farlo sentire felice e attivo fino alla vecchiaia