Sognare: un verbo che racchiude in sé mille significati. Uno dei termini più usati nella storia da poeti, cantanti, attori, politici, strateghi e un’infinità di altre categorie. Perché nei sogni spesso racchiudiamo le nostre volontà, i nostri segreti, le nostre paure. Ma perché alle volte fatichiamo a ricordare i sogni? Come mai alle volte i sogni si trasformano in incubi? Per quale ragione facciamo sogni ricorrenti. Il tema dei sogni è entrato anche prepotentemente in psicologia e sociologia, con fior di studi e luminari. Ma attenzione a 4 curiosità che si nascondono nei nostri sogni.

Perché sogniamo è la prima domanda

Secondo le ricerche pediatriche, una delle prime domande che i bimbi fanno ai genitori, una volta in possesso della capacità di dialogare, è perché si fanno i sogni. Una delle tante ipotesi, in un campo che ha ancora tante incertezze e poche conoscenze, è che il sogno sia una specie di nostro “Avatar”. Questo ci mette di fronte all’eterno dilemma: sopravvivere. È questa l’interpretazione dei medici per spiegare anche il fatto che nei sogni si fugga, si cada, si urli e si svolgano sempre azioni e movimenti. Anche in quest’ottica va rivisto il film Avatar, campione di incassi, di James Cameron.

Quale significato hanno i nostri sogni

Tra le 4 curiosità che si nascondono nei nostri sogni, una delle più gettonate è se essi abbiano effettivamente un significato. Negli anni, parallelamente agli studi e alle scoperte, sono comparsi interpreti e indovini, pseudo maghi e ciarlatani, che millantavano proprietà interpretative. Vera e propria base in materia, viene invece dagli studi di Freud, autentico precursore dell’interpretazione dei sogni. A suo dire, in maniera molto elementare, più siamo sotto stress e più è facile che i sogni si trasformino in incubi. Allo stesso modo, una giornata particolarmente stressante e difficile, potrebbe trasformarsi in una notte dai sogni altrettanto funesti. Gli scienziati, partendo del concetto che in effetti un sogno possa rappresentare lo stato d’animo, hanno in parte smontato questa tesi. In molti test infatti altrettante persone nervose hanno passato delle notti tranquille.

Ma i sogni cambiano durante la vita

Sembra che la capacità di sognare cambi nel corso della vita, in quantità e qualità. I bambini infatti sognerebbero sempre situazioni riguardanti i genitori e abbastanza statiche. I loro incubi sarebbero riferiti agli animali e a mostri e personaggi di cui circondano le loro attività ludiche. L’adulto, invece, come detto sopra, trasferisce nel sogno la capacità di sopravvivere e combattere quotidianamente. Gli anziani infine sognerebbero meno, ricordando anche poco. Risultato ovviamente dato dalle minori capacità intellettive, deperite con l’età. La curiosità è che proprio chi è più vicino alla fine dei suoi giorni, sognerebbe persone e conoscenti già deceduti, aprendo il campo quindi ai temi dell’irrealtà e del paranormale.

I sogni cambiano in base al sesso

Se uomini e donne abbiano sogni diversi, è stato materia di studio anche in due recenti report di medici canadesi e olandesi. In base alle loro ricerche, svoltesi dal 2007 a oggi, su migliaia di campioni di entrambi i sessi, i sogni sarebbero diversi. La percentuale di correttezza dell’interpretazione è vicina al 75%, attraverso l’ausilio di macchine e sistemi di intelligenza artificiali di ultima generazione. La differenza maggiore tra i due sessi è che gli uomini sognano più rappresentanti del proprio sesso, mentre le donne sognano uomini e donne in pari misura. Ancora una volta, quindi, si metterebbe in correlazione l’essenza e lo spirito di sopravvivenza della razza umana. L’uomo sogna uomini, perché dai tempi della Preistoria, è inserito in un mondo di battaglie, duelli, scontri e sfide da vincere contro altrettanti avversari.

