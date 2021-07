La scelta del cane è sempre frutto di una consapevolezza e di una importante scelta di volontà. Consapevolezza dell’impegno che comporta e volontà di accompagnarlo in tutte le fasi della crescita e della vita in cambio di compagnia, fedeltà e particolare amicizia. Per quanti di noi optano per il labrador, scopriamo insieme come trovare il cucciolo che fa al nostro caso.

4 criteri utili per scegliere il labrador perfetto per noi e salvaguardarci dal falso

Alcuni siti specializzati suggeriscono un primo consiglio che consiste nel rivolgersi ad un allevamento riconosciuto dall’Ente Nazionale della Cinofilia italiana.

Si tratta di una garanzia di professionalità e affidabilità che consente di avere un cucciolo iscritto nei Libri di Origine italiani.

Inoltre possiamo selezionare diversi allevatori e far capolino presso ognuno, confrontarsi con i responsabili e approfondire la nostra conoscenza sulla razza.

L’età giusta

Il secondo dei 4 criteri utili per scegliere il labrador perfetto per noi e salvaguardarci dal falso fa riferimento all’età giusta. Secondo molti etologi e psicologi l’età migliore in cui adottare un cucciolo è a partire dalla dodicesima settimana di vita.

Si tratta del periodo in cui il cane inizia a socializzare e instaurare le prime relazioni con gli altri. Pare sia questo il periodo ideale per porre le fondamenta per una relazione futura stabile

Tempo con il cucciolo

Ancora, prima di procedere alla scelta e all’acquisto, possiamo chiedere all’allevatore di farci trascorrere un po’ di tempo con l’esemplare individuato.

Questo perché nel momento in cui estrapoliamo il cane dalla cucciolata, abbiamo modo di notare come reagisce nei nostri confronti in modo verace e autentico.

Testiamo le condizioni

In questa fase di contatto, per così dire faccia a faccia con il cucciolo, possiamo testare lo stato di salute del cane. Ad esempio, andiamo ad osservare cute e manto del pelo, eventuali materiali che imbrattano occhi e narici, eventuale cattivo odore che emerge dalle orecchie e l’eventuale evidenza di tracce di diarrea nella parte peri-anale.

Questa mini guida può aiutarci nella scelta del labrador e l’atto di rivolgerci presso allevatori riconosciuti ci tutela da cani venduti come labrador ma magari frutto di incroci tra diverse razze o simili solo per aspetto ad una delle razze più amate in Italia.