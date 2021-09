La pandemia da Covid 19 ha spinto molte persone a prendere un cane per poter uscire di casa. Durante i lunghi giorni di zona rossa era infatti possibile portare a passeggio il cane nei dintorni di casa e prendere così una boccata d’aria. Salvo poi tornare in zona arancione, gialla o bianca e non avere più bisogno del nostro fidato amico. Ecco che allora scatta la tentazione di liberarsene, lasciandolo in canile o peggio abbandonandolo.

Avere un cane è come avere un bimbo: è un impegno. Un impegno di energie, di tempo e di denaro. Ed è un impegno a lungo termine, che può durare 12-16 anni. Tanti vorrebbero averne uno, ma un amico a quattro zampe non è cosa per tutti. In particolare ci sono 4 cose da sapere quando arriva un cane in famiglia per godersi la vita insieme ed evitare problemi.

Troppo spesso sentiamo e leggiamo notizie di aggressioni di cani domestici. In città, nei parchi, nelle aree sgambo, in casa. Può succedere in qualsiasi posto e in ogni momento, e l’informazione a priori è la forma migliore per evitare problemi.

4 cose da sapere quando arriva un cane in famiglia per godersi la vita insieme

Per prima cosa è importante considerare i propri ritmi di vita e valutare se è possibile inserire un tempo dedicato al cane per soddisfare i suoi bisogni.

Poi bisogna guardare gli spazi disponibili in casa ed essere consapevoli che anche al cane come a noi fa piacere avere un posto tutto suo.

Importante è anche considerare gli altri componenti della famiglia e vedere se è possibile conciliare le esigenze di tutti.

Ultimo ma non per importanza è l’aspetto economico: un cane ha un costo che pesa sul bilancio familiare e sono questi i cani meno costosi da comprare e più economici da mantenere.

Godersi la vita insieme al cane è possibile se valutiamo bene le nostre disponibilità e ci informiamo sulle caratteristiche di razza. Se infatti l’aspetto fisico di un cane è quello che maggiormente attira la nostra attenzione, sono le componenti caratteriali quelle con cui dovremo fare i conti ogni giorno. Bassotti, cani da caccia, cani da lavoro, brachicefali, cani da combattimento: sul sito dell’ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, troviamo una presentazione di tutte le razze riconosciute.

Abbiamo creato noi uomini le razze e abbiamo selezionato gli animali in modo che alcune caratteristiche fisiche e caratteriali venissero evidenziate. Questo però ha un prezzo che vale la pena conoscere. Meglio perdere qualche ora oggi per informarsi ed evitare possibili problemi piuttosto che seguire solo l’estetica e trovarsi domani in situazioni spiacevoli.