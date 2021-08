Quando siamo sotto stress e ci troviamo ad affrontare i problemi quotidiani, può accadere di smarrire oggetti preziosi. Tra questi, vi sono le chiavi di casa. Allora, per evitare di andare nel panico, seguiamo i consigli pratici offerti in quest’articolo. In particolare, queste sono le 4 cosa da fare subito se perdiamo le chiavi di casa. Ebbene, la prima cosa da fare è cercare di rientrare nell’abitazione. La cosa si fa più difficile quando siamo soli e non ci sono altri componenti della famiglia che possono aiutarci ad aprire. In tal caso, si può cercare di aprirla da soli, se non si sono fatte le mandate. In che modo?

Utilizzando una tessera di plastica o una lastra delle radiografie. In altri termini, serve un oggetto che scivoli e, al contempo, faccia pressione. Se non ci riusciamo o abbiamo chiuso a chiave, la cosa si fa più difficile e stressante. Bisogna, infatti, chiamare il fabbro o i Vigili del Fuoco.

4 cose da fare subito se perdiamo le chiavi di casa e le possibili soluzioni per aprire la porta

Dobbiamo sapere che il costo del fabbro potrebbe essere alquanto elevato, quindi è sempre meglio chiedere un preventivo. Per i Vigili del Fuoco, invece, dobbiamo saper che l’intervento è gratuito solo se avviene in caso di pericolo. Si pensi all’ipotesi in cui si sia lasciato all’interno un minore, un disabile, una pentola sul fuoco, animali, ecc.. Nelle altre ipotesi, l’intervento è a pagamento e il costo potrebbe variare dai 150 ai 400 euro. Da qui, ne derivano una serie di danni tra cui: costi dell’intervento, rottura della porta e sua sostituzione. Come terza cosa necessaria, poi, occorre cambiare la serratura. Ciò per evitare possibile rischi di rapine e furti e, quindi, per mettere in sicurezza la propria abitazione. Anche qui i costi possono variare a seconda che si voglia optare per una porta blindata o meno.

Quarta mossa

Infine, quando si perdono le chiavi di casa, è opportuno denunciare lo smarrimento ai Carabinieri o alla Polizia. La denuncia non è obbligatoria ma conveniente sul piano legale, considerato che qualcuno si è potuto impossessare delle chiavi. In tal caso, se si è stati sfortunati, si può essere esposti a furti. Inoltre, la denuncia può servire nell’ipotesi in cui chi trovi le chiavi, le consegni alle Forze dell’Ordine. Sicchè, telefonando all’ufficio oggetti smarriti del luogo in cui è avvenuto lo smarrimento, può essere un modo per ritrovare le chiavi di casa.