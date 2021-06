Il risveglio la mattina è un momento fondamentale, a dir poco essenziale. Non sempre la sveglia avviene nel modo giusto ed è facile che la luna storta ci perseguiti per tutta la giornata. Basta poco: un segno negativo, un rumore molesto, una tazza che si rompe e l’umore sarà rovinato per ore e ore. Eppure bisogna ritrovare il sereno e mantenere il sorriso per poter lavorare, ma soprattutto per sé stessi, per trovare la chiave di volta e sorridere al giorno da affrontare. Sia che il nostro carattere sia più o meno positivo o attivo, esistono delle azioni che aiuteranno ad essere meno affaticati e più appagati.

Vediamo le 4 cose da fare la mattina appena svegli per trovare la giusta carica ed essere di buon umore per tutta la giornata.

Sveglia si… ma con calma

Uno sbaglio che molti commettono è puntare la sveglia all’ultimo minuto, credendo che possa servire ad essere più riposati al mattino. Basterebbe andare a letto un po’ prima per svegliarsi con tutta calma e con più serenità. Per assecondare il bioritmo si dovrebbe dormire a notte 7-8 ore, per affrontare al meglio le ore successive. Sarebbe meglio puntare la sveglia con la propria canzone preferita, sapendo di avere molto tempo a disposizione per prepararsi.

Fare colazione

Mai scordarsi di mangiare la mattina, seduti comodamente e non di fretta e furia. È bene scegliere gli alimenti che si preferiscono, che siano sani e nutrienti, adeguati a dare le energie che servono in base allo stile di vita e del tipo di attività che si svolge.

Pianificare la giornata

Per non essere confusi, approfittare del tempo che si ha a disposizione per annotare sul calendario o cellulare gli impegni e le attività che andranno fatte durante la giornata. Così se arrivasse qualche imprevisto si saprà sempre come affrontarlo e gestirlo.

Pensare a cose positive

Allontanare i pensieri negativi e le preoccupazioni, lasciare lontano i problemi passati, piuttosto pensare alle soluzioni. Basta un sorriso, un bel ricordo, un’immagine che possa infondere positività, per iniziare con uno spirito costruttivo. Potrebbe aiutare, avendo il tempo, fare una camminata per eliminare totalmente lo stress e sollevare l’umore.

