I conti deposito sono dei conti su cui si versano dei soldi che potranno essere vincolati o meno per un determinato periodo di tempo. Sono uno strumento molto in voga presso i piccoli risparmiatori, qui vediamo 4 conti depositi a confronto: rendimenti e condizioni a 24 mesi.

Il conto deposito

A fronte di questo deposito si ottengono dei rendimenti garantiti, ma a una duplice condizione. La banca che lo propone deve aderire al Fondo interbancario e che le somme depositate non eccedano i centomila euro. il rendimento spesso è funzione del vincolo esistente o meno. Nel senso che se c’è, di norma rende di più, altrimenti si spuntano rendimenti inferiori.

4 conti depositi a confronto: rendimenti e condizioni a 24 mesi

Come comportarsi con essi? Va sottolineato che i conti di deposito sono solo un ottimo strumento di diversificazione del portafoglio. Con essi non va mai fatto il tipico “all-in” del casinò: cioè punto tutto su di essi e addio. Su essi vanno invece destinate solo se somme che non ci servono da oggi fino a un massimo di 2-3 anni. In tal modo si proteggono i soldi dall’inflazione e si porta a casa qualcosa. Per investimenti superiori ai 2, massimo 3 anni, vanno preferite forme d’investimento (bond, azioni, case, …) diverse dal conto deposito. Caratterizzati da rendimenti e formule diverse dallo strumento qui in esame.

GBM Banca

Il conto deposito di GBM Banca offre un tasso lordo annuo dell’1,35 che al netto delle tasse diventa l’1,00% tondo. Quindi €10.000 investiti oggi per un periodo di 24 mesi su questo strumento diventeranno €10.200 una volta terminato lo svincolo a maggio 2022.

Il conto deposito aperto con GBM Banca è svincolabile e non si paga l’imposta di bollo che va a carico della banca.

IBL Banca

L’offerta prevista da IBL Banca riconosce un tasso lordo annuo dell’1,15%, che al netto delle tasse diventa lo 0,85%. A scadenza del vincolo, ossia dopo 24 mesi, i nostri diecimila euro ipotetici saranno pari a €10.170

Lo strumento offerto da IBL Banca non è svincolabile e si paga l’imposta di bollo.

Illimity Bank

Il conto deposito di Illimity Bank offre un tasso dell’1,75% lordo annuo, che al netto delle tasse diventa l’1,30%. Quindi €10.000 investiti oggi a 2 anni su questo strumento diventeranno €10.259 al termine del 2° anno, ossia a fine svicolo.

Le somme depositate non sono svincolabili prima del termine dei 2 anni e si paga l’imposta di bollo.

Banca Ifis

L’offerta di Banca Ifis si chiama Rendimax Top, sul quale l’istituto riconosce l’1,5% lordo che diventa l’1,11% netto (sempre annuo). I nostri ipotetici €10.000 depositati oggi sarebbero a maggio del 2022 pari a €10.222.

Su questo conto deposito i soldi depositati non si possono svincolare prima del fine vincolo e si paga l’imposta di bollo.