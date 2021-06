Gli acquisti via internet spesso consentono di risparmiare e questo è senz’altro un grosso incentivo. Basta però seguire questi 4 consigli pratici e furbi per usare la carta di credito online in modo sicuro e senza paura che ci rubino soldi.

Sappiamo infatti che si deve fare attenzione ai rivenditori sconosciuti sul web, che potrebbero essere disonesti e rubare i numeri della nostra carta di credito. Per fortuna per tutelarsi bastano un po’ di attenzione e di furbizia.

Prima di tutto controllare gli estratti conto

Passiamo ai 4 consigli pratici e furbi per usare la carta di credito online in modo sicuro e senza paura che ci rubino soldi.

Abbiamo fatto un acquisto mettendo sul sito i numeri della carta di credito. Nei giorni successivi è bene controllare ogni giorno il conto corrente. Se ci sono altri addebiti o spese che noi non abbiamo fatto, bisogna segnalarlo subito alla banca. Se le cifre sono alte o gli addebiti sono numerosi potrà essere opportuno bloccare la carta stessa.

Mai rispondere alle richieste di dati personali

Le banche ed i siti internet seri non chiedono mai dati personali per email o messaggio. Quindi a queste richieste di dati non bisogna mai rispondere perché è segno di phishing. Sono siti fasulli che nascondono solo truffe e non vendono niente. I siti sicuri sono quelli che mostrano un lucchetto che precede il prefisso https nella barra dell’indirizzo web. Il lucchetto indica che quel sito è protetto e certificato da sistemi di sicurezza internazionali.

Verificare se il venditore è vero

Per smascherare i siti fasulli si può fare questo. Digitiamo sulla barra di ricerca il nome del venditore senza seguire i link che il suo sito ci propone. I link potrebbero essere fasulli. Se invece cerchiamo quel venditore sul motore di ricerca sapremo subito se esiste davvero.

Bloccare la carta immediatamente

Se non abbiamo evitato la frode non resta che il blocco della carta in tempi rapidi. Per questo è bene memorizzare il numero della banca per il blocco carta sul telefono. Dopo il blocco carta non siamo più responsabili per altri prelievi fraudolenti. La responsabilità rimane alla banca che deve restituirci quelle somme.

Così si potranno fare acquisti serenamente.