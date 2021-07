Molto spesso anche mangiando bene e facendo attenzione alla linea non si ottengono i risultati che si sperano. Infatti, anche dimagrendo può succedere che la pelle resti flaccida, o che facendo poca attività fisica non si abbia il corpo sodo tanto agognato.

Fortunatamente, oggigiorno esistono molti trattamenti che permettono di ottenere cosce e fianchi sodi senza ricorrere alla chirurgia estetica. Continuando a leggere vedremo quali sono.

4 consigli per rassodare cosce e fianchi senza ricorrere alla chirurgia estetica

Negli ultimi anni sono molte le novità nell’ambito dell’estetica e dei trattamenti rassodanti nello specifico. Tra le classiche creme rassodanti, bendaggi e massaggi infatti, esistono anche dei trattamenti più specifici per rassodare zone definite a seconda delle proprie necessità.

Ad esempio, per rassodare cosce e glutei uno dei trattamenti più efficaci è la pressoterapia, che agisce migliorando la circolazione venosa e linfatica. In questo modo, la pressoterapia contrasta alcuni degli inestetismi più diffusi come la ritenzione idrica e le ectasie. Inoltre, anche i massaggi sono ottimi per drenare i liquidi in eccesso, così come i bendaggi e solitamente si consiglia di accompagnarli alla pressoterapia.

Una seconda opzione è di utilizzare i laser e la radiofrequenza per rassodare zone specifiche a seconda delle proprie necessità. Il laser CO2 e la radiofrequenza agiscono per restituire l’elasticità perduta della pelle, di modo che questa torni tonica come un tempo. Attenzione però a non esporsi al sole per il mese precedente e quello successivo al trattamento, per non ritrovarsi con sgradevoli macchie della pelle.

Il terzo metodo per rassodare il corpo è il thermage, in grado di indurre la produzione nella pelle di collagene ed elastina. In questo modo, sarà possibile recuperare la tonicità perduta. Infine, il quarto trattamento rassodante è il drenaggio linfatico, ovvero un trattamento tra i meno invasivi e meno costosi che esistano. Inoltre, è un trattamento naturale che oltre a ridar tono e consistenza alla pelle, rafforza il sistema immunitario e combatte lo stress.

Alcuni consigli per la silhouette perfetta

Questi 4 consigli per rassodare cosce e fianchi senza ricorrere alla chirurgia estetica sono estremamente efficaci, ma lo stile di vita è ancor più importante. Infatti, alcuni consigli per avere la silhouette dei nostri sogni sono:

Bere molta acqua: almeno 2 litri al giorno; Mangiare sano, seguendo una dieta ricca di fibre, antiossidanti e di proteine possibilmente vegetali; Fare attività fisica regolarmente.

In questo modo, con uno stile di vita sano e con i trattamenti descritti sarà possibile avere gambe e fianchi sodi.