Una ricerca condotta da Al.ta Cucina pubblicata nei primi mesi del 2021 ha dimostrato come la pandemia abbia fatto scoppiare l’amore per la cucina. Dall’indagine, infatti, è emerso che il 77% degli italiani ha passato, durante il lockdown, molto più tempo, rispetto al passato, ai fornelli. E che il 55% ha iniziato a scoprire, per la prima volta nella sua vita, durante la pandemia, il piacere di cucinare.

Per non far svanire in fretta questo amore è indispensabile, però, che la creatività e la passione vadano a braccetto con l’organizzazione. Perché solo una cucina ben organizzata può assicurare un entusiasmo a tempo indeterminato. Anche quando ci ritroviamo nelle situazioni più stressanti, quando abbiamo poco tempo a disposizione, quando dobbiamo preparare un pasto caldo in pochi minuti. Ecco allora 4 consigli per organizzare al meglio la cucina e avere uno spazio ordinato e organizzato per risparmiare tempo.

Buttare ciò che non serve

Sembrerà banale ma tendiamo ad accumulare montagne di oggetti inutili, che si trasformano in veri e propri ostacoli durante la preparazione dei cibi. Il primo passo, quindi, è fare decluttering, che non significa buttare oggetti a casaccio, ma capire se servono davvero. Se si è a corto di spazio, si possono montare delle mensole su cui riporre tazze, bicchieri, ciotole e altri utensili di uso quotidiano. Ma prima ancora di iniziare a mettere ordine, è fondamentale organizzare per bene gli spazi, dividendoli in zone omogenee. Un’area dedicata al lavaggio, una per la preparazione e una per la cottura.

Come organizzare la zona lavaggio

Nella zona dedicata al lavaggio, l’ideale sarebbe avere un lavabo con doppia vasca, per poter facilmente lavare gli alimenti e, allo stesso tempo, pulire gli utensili. La lavastoviglie andrebbe posizionata di fianco al lavandino, in modo da facilitare le operazioni di carico e scarico. Inoltre, in questo modo si ottimizzano anche gli allacciamenti dei tubi idraulici. Per quanto riguarda, invece, la gestione dei rifiuti, se non si ha a disposizione un balconcino, la pattumiera dovrà essere posta sotto al lavandino. Per questioni igieniche, la pattumiera dovrà essere chiusa e svuotata spesso.

Come organizzare la zona preparazione cibi

Per avere una cucina funzionale è indispensabile avere a disposizione superfici libere e diversi punti di appoggio, che permetteranno di lavorare senza impedimenti. Non è necessario avere delle cucine enormi: basterà scegliere una zona, anche di un solo mq, e lasciarla sempre libera da utensili e accessori.

Come organizzare la zona per la cottura

Il consiglio è di posizionare il piano cottura e i forni (normale o a microonde) vicini, in modo da poter tenere sotto controllo più cotture contemporaneamente. Il forno può essere posizionato in basso o ad altezza occhi, quello a microonde semplicemente poggiato sul top. Attenzione a non mettere nulla sopra né ad attaccare calamite. Le spezie e gli aromi dovranno essere conservati in contenitori in plastica facilmente lavabili.

