Tutti i bagnanti vorrebbero una cosa sola. Vorrebbero un’abbronzatura che si prende in un minuto e dura un’intera estate. Forse il miracolo è impossibile, ma si possono seguire questi 4 consigli infallibili per conservare l’abbronzatura a lungo.

L’abbronzatura dipende senz’altro da predisposizione e fattori genetici. Spesso di sente dire che le bionde hanno di solito un’abbronzatura dorata e diversa da quella di persone con i capelli di colore più scuro.

Cos’è la melanina

In generale, il tono di colore e l’intensità della tintarella dipendono dalla melanina. Da un lato è vero che la melanina è un componente naturale della nostra pelle e quindi alcuni ne hanno più di altri. È anche vero, però, che si può stimolarne la produzione. Lo stimolo può essere sia interno che esterno. Per stimolatore interno si intendono integratori in compresse che hanno la funzione di incrementarne la produzione.

4 consigli infallibili per conservare l’abbronzatura a lungo

Il primo suggerimento riguarda, quindi, le modalità di assunzione delle compresse. Sarebbe bene cominciare all’inizio della primavera. Non ha senso, invece, cominciare ad assumere integratori una settimana prima della partenza per la spiagge.

L’alimentazione giusta

Il secondo consiglio riguarda l’alimentazione corretta. Le carote, per esempio, contengono beta carotene, sostanza che a sua volta stimola l’abbronzatura. Anche in questo caso è bene che l’assunzione di carote, meglio se crude, cominci a primavera. In generale regalano alla pelle un bel colore tutte le verdure ed i frutti di colore rosso o arancione. Quindi, bene anche papaya, peperoni e fragole.

La crema con la giusta protezione

Anche il fattore protezione aiuta a mantenere l’abbronzatura a lungo. Infatti, se idratiamo la pelle con la crema giusta e le impediamo di screpolarsi, l’abbronzatura durerà più a lungo.

L’incredibile funzione dello scrub

Lo scrub porta via le cellule morte e quindi lo strato più superficiale della pelle. Sembra incredibile, ma anche questo aiuta l’abbronzatura. Se abbronziamo lo strato più esterno della pelle, appena quelle cellule cadranno l’abbronzatura sarà persa. Grazie allo scrub, invece, esporremo al sole cellule più fresche, giovani e perciò durature. Ecco che anche l’abbronzatura durerà più a lungo.

Approfondimento

Con caldo e abbronzatura evitare queste abitudini per non invecchiare la pelle giovane.