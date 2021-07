Quando invecchiamo il nostro corpo tende a indebolirsi e rischiamo di andare incontro facilmente a problemi di salute. Sono tante le malattie che possono colpirci in questa fase di vita. Tra le più comuni e diffuse vi è certamente la temuta osteoporosi.

Per cercare di arginare questa malattia è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico di fiducia, che saprà indicare le cure adeguate. Nel frattempo, però, anche noi da casa possiamo cercare di limitarla o ridurre le possibilità di contrarla. In questo caso l’ago della bilancia è l’alimentazione. Quello che mangiamo e come lo facciamo può infatti contrastare questa malattia.

Ecco 4 consigli alimentari utili e 2 errori quotidiani per prevenire e combattere l’osteoporosi, forniti dalla nostra Redazione.

Un male che non risparmia nessuno

Come molti di noi forse già sapranno, l’osteoporosi è una malattia dell’apparato scheletrico, che causa un vistoso indebolimento delle ossa. La conseguenza è che saremo più fragili e maggiormente esposti a fratture e traumi. È una malattia potenzialmente mortale e colpisce uomini e donne. Il sesso femminile è però maggiormente esposto, soprattutto dopo i 40 anni e con l’arrivo della menopausa.

Per fortuna grazie a qualche piccolo ma importante accorgimento possiamo limitare il problema. A partire da ciò che mangiamo.

La dieta è un fattore da tenere in grande considerazione per la lotta a questa malattia. L’elemento più importante per rafforzare le nostre ossa è il calcio. Ecco perciò qualche suggerimento su come introdurlo:

latte: beviamone almeno una tazza al giorno e non esitiamo a utilizzarlo come ingrediente di sani frullati alla frutta. Bene anche lo yogurt se al naturale e il formaggio fresco;

frutta secca: noci, mandorle, arachidi e pistacchi sono buoni integratori di calcio. Occhio però a non esagerare, perché altamente calorici;

pesce: soprattutto quello azzurro come sgombri, sardine e aringhe, ma anche gamberi e calamari sono sani e nutrienti;

verdure come broccoli, spinaci e carciofi, ma anche legumi come lenticchie e ceci fanno bene alla salute delle ossa.

2 sbagli da evitare