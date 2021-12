Durante le feste natalizie si mangia di più ed ovviamente si beve anche di più, non solo vino ma anche superalcolici. Essendo un periodo di socialità è molto probabile fare degli aperitivi con gli amici per farsi gli auguri, oppure partecipare a feste aziendali. I cocktail sono i veri protagonisti di queste e di altre occasioni. Forse però non tutti sanno che apportano molte calorie e che alcuni cocktail sono molto più calorici di altri.

4 cocktail da schivare e quali scegliere per evitare calorie inutili, pancetta e chili in più

Molti non sanno che l’eccesso di consumo di alcol può portare anche conseguenze molto gravi per il nostro organismo. Il consumo di alcolici aumenta i rischi di tumore. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha inserito le bevande alcoliche nel gruppo 1, sostanze che aumentano il rischio di sviluppare tumori.

Inoltre molti alcolici apportano un gran numero di calorie, perché contengono anche zuccheri e grassi. Per esempio un bicchiere di vino rosso apporta circa 80 kilocalorie, mentre una birra normale da 333 millilitri apporta circa 100 kilocalorie.

Per qualcuno è difficile bere solo acqua ad un aperitivo o una festa aziendale. Chi non può rinunciare al cocktail può orientarsi verso quelli a più basso apporto calorico. Ecco allora 4 cocktail da schivare assolutamente e quali scegliere per evitare calorie inutili, pancetta e chili in più.

Il Long Island è uno dei cocktail a più alto apporto di calorie, oltre 440 kilocalorie. Il Mojito è un’altra bomba calorica. A fare lievitare il suo contenuto energetico è lo sciroppo di zucchero che porta le calorie a oltre 200. Altri due cocktail amatissimi sono il Negroni e il Gin Tonic con poco meno di 200 calorie a testa.

Bevande alcoliche con un minor apporto calorico

Con quali altri cocktail con minore apporto di calorie possiamo sostituire queste bevande alcoliche? Un bicchiere di vino bianco o di spumante potrebbe essere una soluzione vincente. Secondo le linee guida del Ministero della Salute 125 millilitri di spumante contengono circa 100 calorie. Lo stesso vale per lo champagne e per un bicchiere di vino bianco, sempre per le stesse quantità. In alternativa si può puntare su uno Spritz, che contiene circa la stessa quantità di calorie. Infine per chi desidera qualcosa di esotico, originale ed elegante, può scegliere il Daiquiri, 60 millilitri apportano circa 110 calorie.

Gli alcolici sono nemici non soltanto della linea e del cuore ma anche del cervello. Infatti pochissimi sanno che l’alcol può creare anche gravi lesioni al cervello. Inoltre l’alcol è nemico giurato del cervello specialmente in questi 3 momenti della vita