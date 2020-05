C’è un organo molto importante nel nostro corpo che funge letteralmente da spugna, attirando su di sé le tossine. È l’organo che subisce maggiormente l’influenza positiva, ma soprattutto negativa di ciò che introduciamo. Dagli alimenti, alle bevande, dal fumo alle medicine è quasi sempre il fegato che si sobbarca l’onere di depurare il sangue da tutto ciò che immettiamo. Ma, se il fegato non sta bene, sarà tutto il nostro sistema che non agirà come si deve. Ci sono 4 azioni da evitare per non far ammalare il nostro fegato, quasi tutte quotidiane.

Abusare dei farmaci

Troppe persone utilizzano le medicine, come fossero caramelle, ignorando il loro potenziale nocivo sul fegato. L’assunzione di un farmaco va sempre concordata col medico di base, che ci conosce bene o con lo specialista che ci sta curando. Prima però di arrivare a eccedere con i farmaci, si può sempre provare a trattare i sintomi del malessere con le spezie o le erbe naturali. Molto importante anche leggere le etichette e la posologia delle medicine, perché possono nascondere alcune insidie. Infatti, tra possibili allergie e controindicazioni, il farmaco può causare più danno che sollievo. In modo particolare tutti i medici consigliano mi stare particolarmente attenti al paracetamolo.

Occhio all’alcol

L’ alcool si può ben definire uno dei nemici giurati nel fegato e, bere troppo, è una delle 4 azioni da evitare per non far ammalare il nostro fegato. Il consumo smoderato di alcol indebolisce la capacità del segreto di smaltire le tossine e può causare notevoli danni epatici. Bisogna considerare anche che, quando assumiamo alcol, il fegato ha come missione prioritaria quella di eliminarlo dal sangue. Se introduciamo troppo, lo distogliamo dalla funzione di smaltimento dei grassi e delle tossine introdotti con gli altri cibi e bevande.

Anche il fumo fa male al fegato

È documentato che le sostanze chimiche contenute nelle sigarette ossidano il fegato, aumentando in maniera esponenziale la produzione di radicali liberi. Questo comporta che il fegato fatica a mantenersi sano e a svolgere integralmente la sua attività. Il fumo può causare al fegato malattie come la fibrosi, quando cioè, questo organo produce tessuto cellulare in eccesso. Questa azione negativa influenza il regolare smaltimento nelle tossine.

Dormire poco e male

Secondo recenti studi condotti a Taiwan e Hong Kong, in concomitanza con l’esplosione del coronavirus, dormire poco e male influenza la regolare funzionalità nel fegato. Si andrebbe infatti a inficiare il corretto funzionamento del metabolismo che ricadrebbe in maniera proporzionale sul fegato. Mentre dormiamo infatti, secondo questi studi, il nostro corpo si comporterebbe come un’officina meccanica intenta a riparare i danni nella giornata. Venendo quindi a mancare la quantità e qualità del riposo notturno, il fegato e i reni soprattutto, non riescono a sistemare i danni provocati dai grassi.

