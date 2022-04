La medicina insegna che la lotta ad alcune delle malattie più gravi passa anche attraverso l’alimentazione. Una dieta equilibrata permette una prevenzione contro patologie comuni come il colesterolo, il diabete e le malattie cardiovascolari. La pressione alta è un problema che affligge moltissimi italiani. Cattive abitudini alimentari e di stile di vita sono tra le maggiori cause di questo problema di salute. Alcuni specifici alimenti potrebbero aiutare a mantenere la pressione bassa e potrebbero favorirne il calo. Di seguito vedremo quali sono i cibi consigliati per chi soffre di ipertensione ed una ricetta dai dolci benefici.

Cattiva alimentazione

Una cattiva alimentazione aiuta a far aumentare il diabete, la pressione alta e il colesterolo. È anche vero il contrario, ovvero con delle abitudini alimentari salutari si può prevenire l’insorgere di questi problemi. Per esempio, ci sono dei piatti che più di altri sono indicati per chi soffre di colesterolo alto. Inoltre, sono anche molto indicati per la linea.

La medicina ci insegna che in una dieta corretta ed equilibrata i frutti non possono mancare. Per esempio, l’ananas è un frutto perfetto per chi ha il colesterolo alto e per chi vuole dimagrire perché ha pochissime calorie. Inoltre, i medici ne consigliano l’assunzione sotto forma di succo per un motivo molto particolare.

4 alimenti perfetti che potrebbero aiutare ad abbassare la pressione rapidamente e un dolce squisito, alleato del cuore

Anche la pressione alta insieme al colesterolo è una patologia molto pericolosa per l’organismo. Infatti, l’ipertensione porta a scompensi nell’apparato cardiocircolatorio, aumentando i rischi di ictus, infarti e aneurismi. Per combattere la pressione alta si può partire dall’assunzione di sane abitudini a tavola, per esempio, riducendo drasticamente cibi che contengono molto sodio, i formaggi e gli insaccati.

Aglio, banane e cioccolato fondente, sono tre alimenti che potrebbero aiutare ad abbassare velocemente la pressione. Infatti, le banane sono ricche di potassio che contrastano gli effetti negativi del sodio. Il cioccolato fondente contiene i polifenoli che hanno proprietà vasodilatatorie e regolatore dei livelli di pressione. Anche l’aglio ha proprietà vasodilatatrici, grazie all’allicina.

Banana bread

La banana bread ai semi di lino è una ricetta perfetta, anti ipertensione e per terminare un pasto in bellezza con un dolce squisito. Inoltre, è molto veloce da preparare. Occorrono 150 g di farina auto-lievitante, 3 banane mature, 80 g di zucchero, 70 millilitri di olio di riso e 2 uova. Inoltre, serviranno anche 4 cucchiaini di semi di lino e del cioccolato fondente.

Schiacciamo le banane con una forchetta fino a ottenerne una crema. Poi si aggiunge all’impasto lo zucchero e delle scaglie di cioccolato fondente e si mescola bene. Si continua a mescolare aggiungendo anche l’olio di riso, le due uova e poi la farina setacciata. Alla fine si aggiungono i semi di lino e si versa il composto in uno stampo foderato con carta di forno. Il composto si mette in forno a 180° per 20 minuti.

Anche i semi di lino sono considerati dei formidabili alleati della salute cardiovascolare perché aiutano a mantenere sotto controllo la pressione. Semi di lino insieme a banane, cioccolato fondente e aglio, sono 4 alimenti perfetti che potrebbero aiutare ad abbassare la pressione del sangue.

