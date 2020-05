C’è una frase ricorrente temuta dal paziente che si reca dal dietologo o dal nutrizionista per iniziare a dimagrire: “il suo metabolismo è abbastanza lento”. Con la parola “abbastanza” che riunisce in sé tutto l’imbarazzo di non riuscire a dimagrire. Il peso forma ideale si raggiunge con un’alimentazione corretta, abbinata allo sport, o comunque, all’attività motoria. Due regole fondamentali per evitare il sovrappeso, l’obesità e tutta una serie di malattie. Parte rilevante nel peso forma ideale sono anche la mancanza del fumo e la riduzione di alcolici e superalcolici. Ma, ci sono anche 4 abitudini che danno lo sprint al nostro metabolismo, appena alzati e garantiscono una giornata migliore.

Bere subito acqua e limone

La prima cosa da fare per partire in maniera salutare e dare la svolta subito la nostra giornata, è bere un bicchiere d’acqua tiepida con limone. Un gesto semplice, che consente però di pulire immediatamente l’intestino, il fegato e i reni ed eliminare quelle tossine altrimenti nocive. Gli eventuali grassi che si sono depositati nei nostri organi durante la notte e dopo la cena della sera precedente, vengono letteralmente aggrediti. Stimolando il metabolismo, si procede anche al transito intestinale regolare.

Succo di pompelmo

Al momento di preparare la colazione, anche se di quelle veloci, non può mancare un bicchiere di pompelmo per avviare la digestione. Questo benefico agrume, tra i più ricchi portatori di vitamina C, abbatte gli accumuli di grassi e tossine. In sinergia col bicchiere di acqua e limone, compone letteralmente una copia di giustizieri delle sostanze in eccedenza nel nostro organismo.

Un paio di uova

Un uovo a colazione, meglio ancora un paio, è una delle 4 abitudini che danno lo sprint al nostro metabolismo. Le uova infatti, grazie alla loro ricchezza di proteine, avviano la termogenesi. Quel procedimento all’interno del nostro corpo che, aumentando la temperatura, aumenta anche la richiesta di energia per il metabolismo. Una sorta di acceleratore naturale per dare più gas alle funzioni interne.

Il caffè del mattino

Una tazzina di caffè non può sicuramente mancare sulla tavola della colazione di ogni italiano. E questa salutare abitudine, oltre a suonarci la carica emotiva, innesca l’adrenalina nel sangue e scompone e distrugge i grassi. È bene però evitare di prendere il caffè da solo, perché può portare a episodi di acidità di stomaco. Lo si può ad esempio abbinare a una mela tagliata, che riduce il colesterolo, sazia e aumenta la produzione di succhi gastrici grazie alla sua masticazione lenta.

Approfondimento

Bere il caffè fa bene