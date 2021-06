Lo scorso 9 giugno il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo bando di concorso per 4.000 volontari in ferma prefissata (VFP1) per l’anno 2021. Si tratta di un concorso tanto atteso dai giovani che sognano di indossare la divisa e di provare un’esperienza certamente unica nella loro vita.

Il concorso si divide in due blocchi entrambi da 2.000 posti l’uno, ma sono diversi i tempi di invio della domanda di partecipazione. Infatti, per il primo sarà possibile farlo entro il prossimo 8 luglio, mentre per il secondo si slitta di qualche mese. Le candidature si apriranno il 18 settembre e si chiuderanno il 17 ottobre dell’anno in corso. In entrambi i casi l’iter di selezione seguirà le stesse regole e quindi quanto detto per uno vale anche per l’altro. Vediamo adesso alcuni dettagli della selezione.

4.000 nuovi posti di lavoro per chi sogna la carriera militare, ecco come candidarsi ed entro quando è possibile farlo

Innanzitutto, per poter partecipare occorre essere cittadini italiani ed avere almeno 18 e massimo 25 anni di età alla scadenza del bando. Si richiede inoltre il godimento dei diritti civili e politici, aver tenuto una condotta incensurabile, possedere la licenza media e non aver riportato condanne penali.

Il 10 per cento dei posti è riservato ad alcune categorie espressamente previste dal bando, che è possibile trovare a questo link.

La selezione si articolerà in 3 step, rispettivamente la valutazione dei titoli, lo svolgimento delle prove fisiche e gli accertamenti psico-attitudinali. Tra queste, certamente la seconda prova richiede una maggiore preparazione ed un allenamento costante e mirato.

La tanto temuta prova di efficienza fisica

La seconda fase di selezione prevede che il candidato esegua 4 diversi tipi di esercizi, quali:

trazioni;

piegamenti;

addominali;

corsa di 2 km.

Con un po’ di allenamento e una buona concentrazione, anche questa prova da molti ritenuta ardua risulterà più semplice del previsto. Finalmente in arrivo 4.000 nuovi posti di lavoro per chi sogna la carriera militare, ecco come candidarsi ed entro quando è possibile farlo. Consigliamo di stare attenti alla scadenza del bando e cliccare sul link riportato in alto per presentare la domanda.