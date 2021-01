La cucina francese è rinomata in tutto il mondo, soprattutto la sua pasticceria. La torta che oggi scopriremo rientra a pieno titolo in questa gustosissima categoria. Si tratta di un dolce morbido, ultra soffice, non eccessivamente calorico e che soprattutto ha una caratteristica davvero particolare: il nome. Infatti 3×9 non è un calcolo, ma la ricetta per questa torta francese.

Ingredienti

Le dosi di questa torta non vengono fatte a peso, ma usando un cucchiaio o semplicemente contando le singole unità:

a) 3 mele golden;

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

b) 3 uova;

c) 9 cucchiai d zucchero;

d) 9 cucchiai di farina;

e) 9 cucchiai di olio di semi;

f) 9 cucchiai di latte;

g) 1 cucchiaio di lievito in polvere;

h) zucchero a velo q.b.

Se amiamo particolarmente le mele possiamo anche aumentare il loro numero.

Preparazione

3×9 non è un calcolo, ma la ricetta per questa torta francese. Iniziamo rompendo le uova e montandole assieme allo zucchero con le fruste elettriche. Dobbiamo ottenere un composto senza grumi, ma morbido. Aggiungiamo quindi i cucchiai di farina e mescoliamo bene. Adesso uniamo prima il latte e poi l’olio, amalgamando tutto assieme. Per ultimo aggiungiamo anche il lievito. Non preoccupiamoci se l’impasto inizialmente ci sembra troppo liquido, questo è proprio il segreto della sua morbidezza.

A questo punto possiamo sbucciare le mele e tagliarle in pezzi di medie dimensioni. Aggiungiamole quindi all’impasto già creato e mescoliamo ancora una volta bene.

Ora prendiamo una tortiera di circa 28cm di diametro e imburriamola o ricopriamola con della carta forno. Al suo interno versiamo l’impasto e inforniamo in forno preriscaldato a 180 °C se statico e a 160 °C se ventilato. La torta deve cuocere per circa 40 minuti. La superficie dovrà essere bella dorata, e a fine cottura possiamo controllare se l’interno è pronto inserendo nell’impasto uno stuzzicadenti. Se la torta dentro dovesse risultare ancora liquida lasciamo cuocere per altri 15 minuti, abbassando però la temperatura.

Spolveriamo con dello zucchero a velo e serviamo. La nostra torta francese 3×9 è davvero facile e divertente da fare e sarà un vero successo.