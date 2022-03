34% da inizio 2022 con una crescita composta annualizzata pari al 269%. Continua la corsa dell’ETF CMOD ma fino a dove potrà arrivare?

In questo articolo del 22 febbraio ed in questo articolo del 4 marzo 2022, avevamo presentato un ETF che sta segnando dei risultati eccellenti, nonostante l’incertezza dei mercati finanziari.

Si tratta dell’ETF CMOD.MI.

I motivi fondamentali per cui questo prodotto è assolutamente in controtendenza sono dovuti alla sua composizione.

Esso infatti comprende un insieme di materie prime tra cui petrolio, gas naturale, oro, e soia. Negli ultimi 12 mesi questo fondo è passato da 15,04 a 24,66 con una performance del 64%, mentre da inizio anno sta rendendo già il 34%.

Lo avevamo segnalato già il 22 febbraio 2022 ossia circa 1 mese fa. Chi fosse entrato alla data di quella segnalazione avrebbe già registrato un 16,9% di guadagno in circa un mese. Questo equivale ad un rendimento composto del 642% su base annua.

Nella segnalazione veniva chiarito che un portafoglio d’investimento ben diversificato non può essere esentato dal comprendere anche le materie prime. Questa realtà diventa ancora più importante in una fase inflattiva come la presente, in cui gli equilibri tra domanda ed offerta di queste materie non si sono ancora stabilizzati.

Una serie di fattori geopolitici stanno spingendo le quotazioni di CMOD.MI verso l’alto. In particolare, l’importante aumento dell’inflazione sta causando un diffuso aumento di queste materie prime.

34% da inizio 2022 con una crescita composta annualizzata pari al 269%. Ma dove possono arrivare alcune principali commodities ricomprese in questo asset?

Per rispondere, utilizziamo il metodo Magic Box settato su time frame settimanale, unitamente al metodo degli orbitali planetari.

Semi di soia

Un prossimo, rilevante setup, su time frame settimanale, previsto da Magic Box per/entro la settimana del 26 settembre 2022 con target di prezzo in area 2.160.

Da notare che tale prezzo equivale ad un perfetto giro di 360 gradi.

Infatti 360X6=2.160.

Sul piano zodiacale tale posizione equivale quindi a gradi 0, posizione prossima, nella settimana indicata, a quella di Giove, che troviamo a 3 gradi in Ariete, proprio in apertura di ottava.

Gas naturale

Magic Box proietta un setup temporale per la settimana del 6 giugno, con importante target in area 8,9.

E proprio il 6 giugno troveremo Marte a circa 9 gradi in Ariete, livello sostanzialmente sovrapponibile al target indicato.

Petrolio

Sempre su time frame settimanale il future sul greggio viene proiettato da Magic Box in area 129 per la prima settimana di agosto.

Ed il 2 agosto troveremo il Sole a 9 gradi in Leone, che corrisponde ad una posizione cumulata di 129 gradi.

In conclusione, possiamo quindi ritenere che le proiezioni effettuate siano a favore di ulteriori incrementi di alcune importanti componenti dell’asset esaminato che ha segnato un 34% da inizio 2022 con una crescita davvero interessante.