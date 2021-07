E sono ben 33 le Bandiere blu per questa meravigliosa cittadina che assieme a Moneglia rappresenta un vero record nazionale. Addirittura premiate 3 spiagge della stessa località a testimonianza della bellezza di questi lidi e di questo mare. 33 Bandiere blu record italiano per questa meta sospesa tra mare e terra che andiamo a vedere in questo articolo della nostra Redazione.

Il trio delle meraviglie

La spiaggia principale di Grado, Pineta e Costa Azzurra sono le 3 spiagge premiate della bellissima città friulana che miete record su record. Con la vicina Lignano che ottiene la trentaduesima riconoscenza ufficiale. Da anni migliaia di turisti confermano le proprie vacanze in questa meravigliosa località dell’alto adriatico. Quasi divisa tra mare e spiaggia, Grado si erge in mezzo a due delle città più belle d’Italia: Venezia e Trieste. Ideale per le vacanze in famiglia alla ricerca del relax e di una dimensione quotidiana ideale. Oltre a questo mare pluripremiato c’è anche la possibilità di splendide escursioni nelle zone vicine.

33 Bandiere blu record italiano per questa meta sospesa tra mare e terra

La sottile striscia di terra che collega Grado alla terraferma è anche famosa col nome di “Isola d’oro”. Sembra infatti di stare in una piccola Venezia grazie alla laguna e alle sue calle. Grado vanta una storia millenaria poiché gli antichi romani l’avevano eletta a porto della vicina e affascinate Aquileia. Proprio ai gradoni di sbarco dei passeggeri dalle navi al molo Grado deve il suo nome. Il fatto poi di avere mantenuto una certa importanza nel Medioevo prima e nel Rinascimento poi le hanno permesso di arricchirsi di splendidi monumenti.

Il fascino senza tempo anche delle terme

Grado con le sue meravigliose chiese e il suo splendido centro storico è anche una riconosciuta cittadina termale. Per questo chi vuole visitarla può davvero unire gli 11 km di spiagge, i monumenti, il relax, ville meravigliose, gite in barca e una succulenta cucina a base di pesce fresco. Una vacanza all’insegna del divertimento a 360°.

