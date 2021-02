La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle nuove opportunità di crescita professionale presenti sul territorio nazionale.

In particolare, si segnala che con la pubblicazione del Bando Straordinario DoteComune, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia (ANCI Lombardia) seleziona 153 nuovi stagisti da distribuire presso gli enti comunali locali.

Nel dettaglio, il progetto prevedere degli stage retribuiti in diversi ambiti professionali, tra cui:

a) agricoltura, silvicoltura e pesca;

b) edilizia, costruzioni e impiantistica;

c) stampa ed editoria; trasporti e logistica;

d) public utilities;

e) turismo, cultura e spettacolo;

f) sociali e sanitari;

g) area comune;

h) educazione e formazione;

i) formazione trasversale e obbligatoria (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

300 euro per un anno, ecco dove e come partecipare a questi tirocini retribuiti. Requisiti e destinatari

La possibilità di partecipare alla selezione e di diventare parte integrante dell’iniziativa non è dedicata solo ai giovani.

Infatti, possono presentare la domanda di tirocinio tutti i cittadini disoccupati, di età pari o superiore a 18 anni, purché siano residenti in un comune della Lombardia.

Possono partecipare anche coloro che sono destinatari di ammortizzatori sociali come la NASPI e altre indennità.

Sono esclusi dal progetto, invece, i titolari di pensione di vecchiaia, i soggetti aventi diritto alla pensione anticipata e tutti coloro che non possono garantire la presenza quotidiana nelle sedi operative del tirocinio.

Altra regola da tenere in mente: ogni interessato può candidarsi per una sola posizione.

I tirocini retribuiti, salvo nuove disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria ancora in atto, partiranno dal 25 febbraio 2021.

Durata e retribuzione

I progetti sono molteplici e per molti di essi la durata è di 12 mesi. Alcuni, invece, hanno durata di 3, 6 e 9 mesi.

Per tutti i progetti sono previste circa 20 ore settimanali di lavoro e il tirocinante dovrà obbligatoriamente garantire almeno il 75% delle ore complessive previste dallo stage.

Oltre all’attestato di partecipazione, il programma messo in campo da ANCI Lombardia, prevede anche un rimborso spese di 300 euro mensili.

La possibilità di candidarsi scade il giorno 11 febbraio 2021.

Tutti gli interessati dovranno inviare la candidatura esclusivamente online, indirizzandola all’Ente che ospita lo stage di proprio interesse.

Per consultare gli Enti, gli indirizzi e le posizioni aperte, si consiglia di cliccare QUI.

