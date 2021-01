I bambini devono seguire un’alimentazione varia ed equilibrata che preveda quindi il giusto apporto di carboidrati, proteine, grassi, micronutrienti e soprattutto fibra. Ma quanto è difficile convincerli a mangiare alcuni alimenti! Pesce e verdura in primis generalmente sono i loro principali nemici, fiumi di lacrime e digiuni con conseguente stress e nervosismo di mamma e papà. Ma è importantissimo non rassegnarsi ed educarli poco alla volta ai sapori nuovi. Con un po’ di costanza, pazienza e fantasia si possono ottenere grandi risultati. Tenendo conto dei tempi ristretti a disposizione fra lavoro e impegni di varia natura, oggi proponiamo le crocchette di merluzzo agli spinaci. Occorrono solo 30 minuti per una ricetta che farà mangiare il pesce ai bimbi senza capricci.

Ingredienti

300 gr di merluzzo già cotto e spinato;

300 gr di spinaci;

1 patate grande;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio EVO o olio per friggere;

erba cipollina;

100 gr di formaggio grattugiato;

1 mazzetto di prezzemolo;

una manciata di mollica di pane;

1 spicchio d’aglio;

2 uova;

poco latte;

1 tazza di pan grattato;

farina.

Preparazione delle crocchette di merluzzo e spinaci

Per prima cosa lavare e bollire una patata, quando sarà cotta schiacciarla con una forchetta. Ridurre il merluzzo a pezzetti con una forchetta e amalgamarlo alla patata schiacciata ma senza distruggerlo del tutto. È bene infatti, che se ne senta un po’ la consistenza. Cuocere gli spinaci per pochi minuti, in un tegame coperto senza aggiunta di acqua. Salarli, sgocciolarli, strizzarli un po’ e tritarli. Impregnare la mollica di pane nel latte, quindi strizzarla.

A questo punto aggiungere al composto gli spinaci, il formaggio grattugiato, la mollica di pane strizzata, 1 uovo, e un trito di erba cipollina, aglio e prezzemolo e amalgamare il tutto. In una terrina a parte, sbattere l’uovo rimanente con un pizzico di sale e di pepe. Formare delle polpettine con il composto di pesce, schiacciarle leggermente, passarle nella farina, intingerle nell’uovo e poi farle rotolare nel pan grattato.

Per la cottura ci sono due opzioni. La più light prevede di porle in una teglia nebulizzarvi un po’ d’olio e infornare le crocchette in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Dovranno raggiungere una perfetta doratura. La seconda opzione più golosa ma meno leggera, prevede la frittura. Quindi porle in una padella con abbondante olio bollente e giunte al punto di cottura scolarle con una schiumarola e trasferirle su di un piatto coperto da carta assorbente.

Solo 30 minuti per una ricetta che farà mangiare il pesce ai bimbi senza capricci, vale la pena tentare, no?

Un’altra ricetta che i bambini adoreranno sono i vortici di patate: per la ricetta sarà sufficiente cliccare sul link, buona esplorazione!