+30% dai livelli attuali è il movimento che potrebbe attendere questo titolo azionario! A chi ci riferiamo? Al titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24). Facciamo prima una premessa. Durante la recente quarantena diverse aziende italiane e internazionali hanno subito un drastico ridimensionamento degli utili. Molte aziende del settore editoriale fra cui anche la nostra società editoriale Proiezionidiborsa, hanno invece avuto una forte accelerazione del settore web e degli utili pubblicitari. Un caso similare si è verificato per la società Il Sole 24 ore. Eppure questo titolo continua a rimanere da anni vicino ai minimi di periodo e a non muoversi.

Come mai? Cosa c’è che non va?

Il titolo ha chiuso l’odierna giornata di contrattazione a 0,4915.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,4150 ed il massimo a 0,7180.

In base ai calcoli del metodo di valutazione del discounted cash flow questo titolo ai livelli attuali è sottovalutato di oltre il 100% . Il consenso degli analisti invece stima un prezzo obiettivo di fair value a 0,64.

Perchè scriviamo che +30% dai livelli attuali è il movimento che potrebbe attendere questo titolo azionario!?

Dal punto di vista dei fondamentali le possibilità sembrano ancora migliori di questa percentuale ma i grafici di breve termine ci lasciano pensare che sia molto vicino un balzo fino all’area di 0,65.

Andiamo a capire e a studiare i pattern grafici in corso.

La chiusura della scorsa settimana a 0,4870 sembra aver rappresentato l’abbrivio di uno swing rialzista di medio lungo periodo.

La nostra strategia operativa infatti è la seguente:

comprare il titolo a mercato con stop loss a 0,4670 ed obiettivo primo a 0,65. Il superamento e tenuta di questo livello imprimerebbe una forte accelerazione alle quotazioni con obiettivo di medio termine (i successivi 12/18 mesi) in area 1,00/1,20.

Siamo molto ottimisti sul futuro del titolo sia per il breve che per il medio termine. I prezzi attuali ci sembrano la giusta occasione per fare a acquisti di lungo termine per obiettivi molto ambiziosi.

Si procederà per step.